СМИ узнали о попытке США убедить Индонезию не допускать Путина на саммит G20

Соединенные Штаты пытались убедить руководство Индонезии не допустить президента РФ Владимира Путина к участию в саммите Группы двадцати (G20). Об этом 6 апреля сообщает Bloomberg.

По данным агентства, переговоры об этом вели не только чиновники из США, но и из других государств. Ожидается, что в случае визита Путина на мероприятие некоторые лидеры собираются отказаться от поездки и понизить состав делегаций.

Саммит должен пройти в ноябре 2022 года, председательствует в нем в этом году Индонезия. Предшествовать саммиту Группы двадцати будут переговоры с представителями стран — участниц объединения, затем — переговоры на уровне министров.

23 марта советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон совместно с союзниками рассматривает вопрос об исключении Москвы из Группы двадцати. Как заявил позднее американский лидер Джо Байден, Украине нужно предоставить возможность участвовать в заседаниях объединения в случае, если не удастся исключить из организации Россию.

В тот же день член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов заявил «Известиям», что ни одна из стран G20 не имеет права лишать членства другую. Он напомнил, что площадка дает сторонам в условиях кризиса возможность вести диалог.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь также подчеркнул, что ни одно государство из членов G20 не может лишить другое права участвовать в форуме.

31 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо счел непродуктивным дальнейшее нахождение РФ в G20. По его словам, среди некоторых лидеров международного альянса есть определенные разговоры относительно дальнейшего присутствия России в G20, потому что спецоперация на Украине перевернула экономический рост для всех во всем мире.

15 марта министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что его страна может заменить Россию в G20. По его словам, этот вопрос появляется не только в польской, но и постепенно в международной дискуссии.

Новые санкции против России были введены после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по инфраструктуре ВСУ.

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