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Канада поддержала предложение исключить Россию из G20

Премьер Канады Трюфо поддержал идею об исключении России из G20
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо полагает, что дальнейшее присутствие РФ в Группе двадцати (G20) будет непродуктивным. Об этом он заявил 31 марта после заседания национального парламента, передало издание Global News.

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Таким образом он поддержал поступившие от США предложения рассмотреть возможность исключения РФ из «Большой двадцатки» из-за спецоперации по защите Донбасса.

«Если говорить о [президенте РФ] Владимире Путине, сидящем за этим столом [столом лидеров группы] со всеми нами, то это будет чрезвычайно сложно для нас и непродуктивно для G20», — сказал он.

Премьер Канады утверждает, что в нынешних условиях Россия не может быть «конструктивным партнером» объединения.

По его словам, среди некоторых лидеров международного альянса есть «определенные разговоры относительно дальнейшего присутствия России в G20, потому что вторжение в Украину перевернуло экономический рост для всех во всем мире».

23 марта советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон совместно с союзниками рассматривает вопрос об исключении Москвы из «Большой двадцатки».

Как заявил позднее американский лидер Джо Байден, Украине нужно предоставить возможность участвовать в заседаниях «Большой двадцатки» в случае, если не удастся исключить из организации Россию.

Кремль спокойно отреагировал на предложения об исключении страны из альянса. По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, ничего страшного не произойдет, если Россию исключат из G20. Представитель Кремля также отметил, что Штаты продолжают напористую линию на изоляцию России. Однако, по его словам, такая политика является несостоятельной.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

На этом фоне против Москвы были введены новые санкции.

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