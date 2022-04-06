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Псаки прояснила заявление главы минфина США о бойкоте G20

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Заявление Соединенных Штатов по предстоящему 15–16 ноября саммиту G20 в Индонезии не означает бойкот мероприятия в случае присутствия на нем России. Об этом в среду, 6 апреля, в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Трансляция велась в Twitter американской администрации.

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Таким образом она прокомментировала высказывание министра финансов США Джанет Йеллен, которая ранее заявила, что США не будут участвовать в некоторых мероприятиях на саммите G20 в случае присутствия на них РФ.

«Она (Йеллен. — Ред.) позже уточнила, что имела в виду встречи на министерском уровне и более конкретные встречи. <...> Президент [США Джо Байден] также заявил во время поездки [в Европу], что не считает, что Россия должна быть частью G20, то есть встреч [сообщества]. Я бы отметила, что до него (до саммита G20. — Ред.) осталось семь месяцев, что в нашей жизни является огромным количеством времени. Это не было признаком того, что мы планируем бойкотировать или не посещать мероприятие. Президент говорил о том, что теперь не следует вести [с Россией] дела как обычно», — пояснила официальный представитель Белого дома.

Ранее в этот день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что представители Соединенных Штатов не будут проводить встречи с российскими делегатами в рамках саммита G20 в Индонезии. Она отметила, что американские власти не хотят участия России в саммите.

Саммит G20 должен пройти в ноябре 2022 года, председательствует в нем в этом году Индонезия. Предшествовать саммиту «группы двадцати» будут переговоры с представителями стран — участниц объединения, затем — переговоры на уровне министров.

23 марта член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов заявил «Известиям», что ни одна страна из членов G20 не имеет права лишать членства другую. Он напомнил, что площадка дает сторонам в условиях кризиса возможность вести диалог.

Новые санкции и ограничения в отношении России были введены после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по инфраструктуре ВСУ.

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