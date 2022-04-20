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Чиновники ряда стран покинули встречу G20 во время выступления Силуанова

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Во время выступления министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова на встрече глав министерств и центральных банков стран — членов G20 в Вашингтоне ряд должностных лиц покинули заседание. Об этом в среду, 20 апреля, заявило информационное агентство Bloomberg.

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«По словам людей, знакомых с ситуацией, многие финансовые руководители и управляющие центральными банками, включая министра финансов США Джанет Йеллен и министра финансов Украины Сергея Марченко, покинули встречу «группы 20» в Вашингтоне, когда представитель России начал говорить», — отмечается в сообщении.

8 марта все делегации Евросоюза (ЕС) и ряда их партнеров покинули зал заседания исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) во время выступления российской делегации.

1 марта дипломаты из Евросоюза, Великобритании и США покинули зал во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на высшем форуме ООН в Женеве по правам человека. Среди оставшихся в зале были дипломаты из Йемена, Сирии, Туниса, Алжира и Венесуэлы. Отношение дипломатов связано с проведением Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала лицемерами и ханжами делегации, покинувшие зал. Она напомнила, что такой реакции не наблюдалось, когда выступала делегация Украины, чей режим убивал мирных людей в Донбассе.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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