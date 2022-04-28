Путин обсудил с главой Индонезии работу G20 и спецоперацию на Украине

В ходе телефонного разговора между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Республики Индонезия Джоко Видодо 28 апреля лидеры двух стран обсудили вопрос дальнейшего взаимодействия. Также была затронута тема специальной военной операции РФ по защите Донбасса, сообщили в Кремле.

«Обсуждены вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также с учетом председательства Джакарты в «группе двадцати» (G20) различные аспекты деятельности этого объединения», — говорится в пресс-релизе.

Владимир Путин по просьбе иностранного коллеги дал свою оценку происходящим на Украине военным действиям. В конце диалога стороны договорились продолжать дальнейшее сотрудничество. Переговоры прошли по инициативе индонезийской стороны.

Ранее в этот же день российский лидер провел телефонный разговор с лидером Анголы Жоау Лоуренсом и рассказал коллеге о целях российской спецоперации по защите Донбасса. Телефонный разговор состоялся по инициативе ангольской стороны.

Глава государства также дал оценки положению дел на переговорах РФ и Украины.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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