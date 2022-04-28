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Путин обсудил ситуацию на Украине с лидером Анголы

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Анголы и рассказал коллеге о целях российской спецоперации по защите Донбасса, сообщили 28 апреля в Кремле.

Спецоперация в Донбассе 28 апреля. Текстовая трансляция
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В сообщении отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе ангольской стороны.

Глава государства также дал оценки положения дел на переговорах РФ и Украины.

«С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым уровнем дружественных российско-ангольских отношений. Подтвержден обоюдный настрой на их дальнейшее развитие, включая взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической и научно-технической сферах», — отмечается на сайте.

Стороны также договорились о продолжении контактов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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