Спецоперация в Донбассе 28 апреля. Текстовая трансляция

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Гуманитарная колонна попала под обстрел украинских военных под Белгородом, никто не пострадал. Об этом 28 апреля сообщили добровольцы.





Более 100 украинских военнопленных арестованы в ДНР, они доставлены в СИЗО, где будут ожидать суда, сообщил Минюст республики.





Захарова назвала мерой идиотического характера инициативу США о признании РФ страной — спонсором терроризма, это не останется без ответа, отметила официальный представитель МИД РФ.





В Росздравнадзоре сообщили, что ни один зарубежный фармпроизводитель не заявил о прекращении поставок лекарств в Россию.











Два человека, в том числе ребенок, погибли за минувшие сутки в ЛНР в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, еще четыре человека были ранены.





Жители Белгородской области в ночь на четверг, 28 апреля, примерно в 00:50 услышали «хлопок» в небе. Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь губернатора региона, в области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы публикуют в сети видео с моментом работы ПВО в ночном небе.





Возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено, заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны, а также приазовскую часть Запорожской области. В регионах, в частности, были сформированы военно-гражданские администрации. Помимо этого, началось вещание российских телеканалов и радио, а также восстановление торговых связей с Крымом.





Херсонская область Украины перейдет в рублевую зону с 1 мая, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя военно-гражданской администрации региона, главу комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилла Стремоусова. Глава комитета отметил, что в переходный период, который составит около четырех месяцев, в регионе будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.











Россия проведет 6 мая неформальное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Об этом заявил российский представитель в ООН Сергей Леонидченко в ходе организованного Францией и Албанией заседания по формуле «Арриа». Как он отметил, встреча будет посвящена развенчанию фейков Запада о происходящем на украинской территории.