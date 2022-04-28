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Спецоперация в Донбассе 28 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости
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Спецоперация в Донбассе 28 апреля. Текстовая трансляция
2022-04-28 08:08:30">
2022-04-28 08:08:30
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Продолжается специальная военная операция по защите населения Донбасса. Жители Изюма сообщили об ударе «Точкой-У» по городу со стороны ВСУ. Минстрой РФ заявил о планах участвовать в восстановлении Мариуполя. Херсонская область Украины перейдет в рублевую зону с 1 мая. Больше об обстановке на территориях Донбасса и Украины, ходе спецоперации и обо всём, что происходит на ее фоне, — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:29
Гуманитарная колонна попала под обстрел украинских военных под Белгородом, никто не пострадал. Об этом 28 апреля сообщили добровольцы.
Сегодня, 09:17
Более 100 украинских военнопленных арестованы в ДНР, они доставлены в СИЗО, где будут ожидать суда, сообщил Минюст республики.
Сегодня, 09:10
Захарова назвала мерой идиотического характера инициативу США о признании РФ страной — спонсором терроризма, это не останется без ответа, отметила официальный представитель МИД РФ.
Сегодня, 09:06
В Росздравнадзоре сообщили, что ни один зарубежный фармпроизводитель не заявил о прекращении поставок лекарств в Россию.
Сегодня, 08:57
Сегодня, 08:54
Два человека, в том числе ребенок, погибли за минувшие сутки в ЛНР в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, еще четыре человека были ранены.
Сегодня, 08:44
Жители Белгородской области в ночь на четверг, 28 апреля, примерно в 00:50 услышали «хлопок» в небе. Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь губернатора региона, в области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы публикуют в сети видео с моментом работы ПВО в ночном небе.
Сегодня, 08:39
Возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено, заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны, а также приазовскую часть Запорожской области. В регионах, в частности, были сформированы военно-гражданские администрации. Помимо этого, началось вещание российских телеканалов и радио, а также восстановление торговых связей с Крымом.
Сегодня, 08:35
Херсонская область Украины перейдет в рублевую зону с 1 мая, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя военно-гражданской администрации региона, главу комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилла Стремоусова. Глава комитета отметил, что в переходный период, который составит около четырех месяцев, в регионе будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.
Сегодня, 08:17
Сегодня, 08:14
Россия проведет 6 мая неформальное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Об этом заявил российский представитель в ООН Сергей Леонидченко в ходе организованного Францией и Албанией заседания по формуле «Арриа». Как он отметил, встреча будет посвящена развенчанию фейков Запада о происходящем на украинской территории.
Сегодня, 08:10
Корреспондент «Известий» Иван Литомин показал последствия удара со стороны ВСУ ракетой «Точка-У» по центру Херсона. Журналист отметил, что после того как выпущенная украинская ракета были сбита, осколки «Точки-У» разлетелись в радиусе примерно 100 м в центре города, в районе улицы Перекопской. Украинская ракета была перехвачена поздно вечером в среду, 27 апреля. Целью бойцов ВСУ, предположительно, была телевышка.
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