Индонезия отказала Украине в поставке оружия

Президент Индонезии Джоко Видодо отказал Украине в просьбе поставить оружие. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает местное издание Jakarta Post.

«Президент отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе оказать стране военную поддержку, но добавил, что вместо этого Индонезия отправит (на Украину. — Ред.) гуманитарную помощь», — пишет издание.

Видодо объяснил свой отказ тем, что в соответствии с конституционным мандатом и принципами внешней политики, Индонезии запрещено оказывать какую-либо военную поддержку.

27 апреля стало известно, что в бундестаге (Германии) достигли компромисса по поставкам тяжелого вооружения Украине.

При этом, 24 апреля Швейцария запретила Германии реэкспорт на Украину боеприпасов, которые используются в немецких боевых машинах пехоты (БМП) типа Marder.

20 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поставки вооружения Киеву со стороны стран НАТО продолжатся.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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