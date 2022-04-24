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Швейцария наложила вето на запросы ФРГ о реэкспорте боеприпасов на Украину

В Швейцарии отказали Германии на запросы по реэкспорту боеприпасов на Украину
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Швейцария запретила Германии реэкспорт на Украину боеприпасов, которые используются в немецких боевых машинах пехоты (БМП) типа Marder. Об этом 24 апреля сообщает швейцарская газета SonntagsZeitung.

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Представитель швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) рассказал газете, что Германия направила два запроса о передаче боеприпасов Украине.

«На оба запроса Германии были даны отрицательные ответы со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законом «О военных материалах», — заявил представитель SECO.

Ранее в этот же день агентство Bloomberg сообщило о том, что Германия намерена взять кредитов почти на €40 млрд, чтобы смягчить последствия экономических проблем, вызванных поставкой вооружения Украине и ростом цен на энергоресурсы.

19 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в настоящее время у минобороны Германии истощились запасы вооружений, которые могут быть поставлены Украине. Вместе с тем он призвал союзников доставить в Киев уже известные на Украине системы вооружений.

5 марта в российском МИДе призвали ЕС и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину.

В середине февраля Донецкая и Луганская народные Республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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