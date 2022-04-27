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В бундестаге достигли компромисса по поставкам тяжелого вооружения Украине

DPA: в бундестаге достигли компромисса по поставкам тяжелого вооружения для ВСУ
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Партии правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия), а также оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) пришли к компромиссу по вопросу резолюции касательно поддержки Украины тяжелым вооружением. Об этом 27 апреля сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на источники.

Спецоперация в Донбассе 27 апреля. Текстовая трансляция
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По информации агентства, стороны планируют принять резолюцию в бундестаге в четверг, 28 апреля.

Ранее в этот же день лидер фракции «Левые» в бундестаге ФРГ Дитмар Барч предположил, что заявления относительно поставок киевскому режиму тяжелого вооружения могут привести к еще большей эскалации конфликта.

26 апреля стало известно, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран. Тогда же газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Германия на встрече 40 государств на авиабазе Рамштайн пообещает поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard.

23 апреля стали известны результаты опроса жителей Германии, который проводил институт Insa. По его данным, 50% не одобряют поставки тяжелого вооружения Украине. Еще 43% выступают за. В этот же день ряд общественных деятелей Германии написали открытое письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Они призвали его прекратить поставлять Украине оружие.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских войск Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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