МИД РФ расценил инциденты в Приднестровье как акты терроризма

В министерстве иностранных дел (МИД РФ) России действия, которые происходят в последние дни в Приднестровье, расцениваются, как акты терроризма. Об этом заявила на брифинге в четверг, 28 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что данные действия направленны на дестабилизацию обстановки в регионе и сказала, что «ожидаем тщательного и объективного расследования всех обстоятельств случившегося».

«Мы встревожены эскалацией напряженности в Приднестровье, где в течение последних дней произошло сразу несколько инцидентов с обстрелами, подрывами социальных и инфраструктурных объектов», — сказала Захарова.

Она добавила, что попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине в МИД РФ решительно осуждаются. Также Мария Захарова отметила, что МИД РФ ожидает объективного расследования всех обстоятельств.

Накануне, 27 апреля там были обнаружены 10 взрывных устройств на территории местного радиотелецентра. По данным следствия, в ночь на 27 апреля группа неустановленных лиц проникла на территорию радиовещательного центра. Они заложили несколько мин и пластид.

26 апреля в Приднестровье на территории радиовещательного центра произошло два взрыва. В результате взрыва из строя выведены две самые мощные антенны. При этом, никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал.

Днем ранее, 25 апреля, серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. В соседних домах взрывной волной были повреждены стекла. Несколько Telegram-каналов опубликовали снимки очевидцев, на которых видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

Также 25 апреля замглавы МИД РФ Андрей Руденко уточнил, что Москва не видит рисков эскалации ситуации в Приднестровье. Он подчеркнул, что Россия выступает за мирное урегулирование приднестровской проблемы «при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в своем составе».

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.