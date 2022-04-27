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СК Приднестровья обнаружил 10 взрывных устройств у местного радиотелецентра

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В Приднестровье обнаружены 10 взрывных устройств на территории местного радиотелецентра. Об этом сообщил Следственный комитет непризнанной республики 27 апреля.

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«Еще 10 заложенных взрывных устройств обнаружены на месте взрывов в радиовещательном центре в селе Маяк. По данным следствия, ночью 26 апреля 2022 года группа неустановленных лиц проникла на территорию радиовещательного центра. Они заложили нескольких мин и пластид», — отмечается в сообщении.

Накануне, 26 апреля, в Приднестровье на территории радиовещательного центра были осуществлены теракты, в результате чего там произошло два взрыва. Пострадавших не было, однако сам радиоретранслятор получил критические повреждения. Взорванные неизвестными две антенны регионального радиоцентра ретранслировали российские радиопрограммы. Как указали в СК непризнанной республики, взрывы были произведены в 6:40 и 7:05 часов.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы злоумышленников ведут на Украину. Он призвал Киев расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории республики.

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