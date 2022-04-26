Красный уровень: неизвестные устроили серию взрывов в Приднестровье

Неизвестные устроили серию взрывов на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Атакам подверглись здание министерства госбезопасности в Тирасполе, воинская часть в Парканах и вышки радиотелецентра. Спецслужбы республики выясняют, кто стоял за этими взрывами. Подробности о произошедшем выясняли «Известия».

Что произошло

В МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщили о взрывах в поселке Маяк Григориопольского района. В результате были выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.

«Ранним утром 26 апреля в поселке Маяк прогремело два взрыва. По данным на девять утра известно, что из строя выведено две самые мощные антенны: одна — мегаваттная, вторая — полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ », — говорится в Telegram-канале МВД Приднестровья.

В ведомстве отметили, что никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители и аварийные службы, григориопольские милиционеры оцепили территорию радиотелецентра «‎Маяк», саперы минобороны начали обследование всех объектов ПРТЦ.

Диверсия на вышках связи произошла ночью. В настоящее время тип взрывчатки определяется. Заряды были заложены непосредственно на опоры конструкции, но их мощности не хватило, чтобы положить самую мощную антенну. Ей нанесен урон, но функционирование ее в скором времени будет восстановлено. Вторая вышка пострадала сильнее: фактически она уничтожена

Красный уровень Фото: РИА Новости/Пресс-центр МВД ПМР

ПРТЦ — Приднестровский радиотелецентр. Это один из 14 радиопередающих центров бывшего СССР, сигнал с которого может ретранслироваться в США, на Ближний Восток и в Латинскую Америку. ПРТЦ был построен в конце 1960-х годов.

Что произошло накануне

Вечером 25 апреля произошли взрывы в здании министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья в Тирасполе. По предварительным данным МВД непризнанной республики, в здание несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В результате были выбиты окна на верхних этажах, никто из людей не пострадал.

В Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии заявили, что целью случившегося является «создание предлогов для обострения ситуации с безопасностью в Приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями».

«Бюро по реинтеграции обеспокоено инцидентом, происшедшим в Тирасполе», — отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что бюро следит за развитием вместе с соответствующими национальными учреждениями.

Красный уровень Фото: РИА Новости/Пресс-центр МВД ПМР

Утром 26 апреля президент Молдавии Майя Санду созвала заседание совета безопасности из-за взрывов в Приднестровье.

Реакция властей

26 апреля президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о том, что следы преступников, совершивших теракты в Приднестровье, ведут на Украину.

«Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут на Украину. <…> Я предполагаю, что те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт», — говорится в обращении Красносельского, которое опубликовала его пресс-служба.

Приднестровский лидер призвал Киев расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории республики. В то же время президент Молдавии Майя Санду заявила, что произошедшие взрывы связаны с противоборствующими силами внутри Приднестровья, которые выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации. При этом она отметила, что сбор информации продолжается.

Члены Совета безопасности Приднестровья приняли решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности. Он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности общества и государства. По словам Вадима Красносельского, власти Приднестровья вынуждены отказаться от массовых мероприятий в День Победы из-за угрозы терактов.

Красный уровень Фото: ТАСС/DUMITRU DORU

Позиция России

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новости о Приднестровье вызывают в Кремле обеспокоенность. Но, по его словам, контактов президента РФ Владимира Путина с коллегой из Молдавии Майей Санду на фоне происходящего пока не планируется .

В свою очередь, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, говоря о терактах в Приднестровье, заявил, что Москве «очень не хотелось бы, чтобы в результате расследования выяснилось, что за этим стоят те же силы, которые провоцируют насилие в соседних регионах».

Он высказал мнение, что за случившимся могут стоять силы, которые хотят создать в регионе еще один очаг напряженности. Руденко также выразил надежду, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт России и Украины, чтобы не возникло необходимости для Москвы вмешиваться в урегулирование ситуации.