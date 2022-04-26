Взрыв прогремел на территории радиотелецентра в Приднестровье

Взрыв прогремел на территории радиотелецентра в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Об этом сообщили во вторник, 26 апреля, местные СМИ.

По предварительным данным, взорвана вышка радиоцентра в населенном пункте Маяк. На опубликованных с места происшествия кадрах виден столб дыма. Информация о пострадавших не поступала.

Как пишут в соцсетях очевидцы взрыва, подорваны две вышки радиоцентра.

Силовые структуры проверяют информацию об инциденте, на место выехали сотрудники экстренных служб.

Накануне, 25 апреля, серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья. В соседних домах взрывной волной были повреждены стекла. Возле здания МГБ перекрыли движение.

Ряд Telegram-каналов опубликовал снимки очевидцев, на которых видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.