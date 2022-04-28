Власти исключили возвращение Херсонской области под контроль Украины

Возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области обратно под контроль Украины исключено. Об этом в четверг, 28 апреля, заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.

«Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, Киев не сможет больше навязать региону «уродскую нацистскую политику», которая уничтожает людей и их самобытность. Херсонскую область ожидает перспективное будущее без страхов.

«Сейчас на жителей области украинской пропагандой оказывается информационное давление о якобы готовящемся освобождении Херсона, но это ложная информация», — добавил Стремоусов.

Также, по его словам, никаких референдумов власти проводить не планируют.

С 1 мая регион перейдет на обращение в рублях, ранее в четверг рассказал он. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в регионе будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

12 апреля в Херсоне прошла церемония зажжения Вечного огня. Стремоусов тогда рассказал в интервью «Известиям», что на протяжении последнего года украинские власти не следили за Вечным огнем в городе.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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