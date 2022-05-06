Небензя уличил Запад в подготовке к экономическому конфликту с РФ

Запад задолго до ситуации вокруг Украины готовился к экономическому конфликту с Россией, а поставки Киеву оружия только делают украинскую землю плацдармом для противостояния с РФ, заявил в четверг, 5 мая, на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

«Вы будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России. И если и говорить о мировой войне, то она сегодня ведется в экономической области. У нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того. Помимо бесчисленных санкций и запретов, отъема частной собственности у российских граждан, которые никакого отношения к спецоперации РФ не имеют, западными странами были заморожены принадлежащие России счета на сумму $300 млрд. О каком международном праве вы тогда говорите?» — заявил он.

Небензя добавил, что Запад уже воюет с Россией «методом прокси-войны», а Украина как таковая Западу не нужна.

«Она была нужна и нужна только как арена противостояния с Россией. У Украины иллюзий также быть не должно: Запад Украине не поможет, разве только накачкой вооружений и попыткой затянуть конфликт», — подчеркнул дипломат.

27 апреля старший советник постоянного представителя России при ООН Сергей Леонидченко заявил, что процесс денацификации Украины будет завершен, виновные в пытках и убийствах мирного населения понесут наказание. Он подчеркнул, что Запад мобилизует неправительственные организации (НПО) для распространения информации о ситуации на Украине, в том числе о провокации в городе Буче.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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