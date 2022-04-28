Дипломат РФ в ООН заявил о неизбежной денацификации Украины

Процесс денацификация Украины будет завершен, виновные в пытках и убийствах против мирного населения понесут наказание. Об этом заявил в среду, 27 апреля, старший советник постоянного представителя России при ООН Сергей Леонидченко.

«Центры пыток в XXI веке действительно немыслимы, есть много фактических свидетельств, показаний очевидцев о том, что СБУ (Служба безопасности Украины — Ред.) создала секретный пыточный центр в аэропорту Мариуполя, цинично названный «библиотекой». Совершившие эти и другие ужасные преступления предстанут перед правосудием. Никто не уйдет от ответственности. Денацификация Украины будет завершена», — отметил он во время неформального заседании Совета Безопасности.

Леонидченко подчеркнул, что Запад мобилизует неправительственные организации (НПО) для распространения информации о ситуации на Украине, в том числе о провокации в городе Буче. Он уточнил, что такие НПО являются «настоящей фабрикой фейковых новостей, которая в круглосуточном режиме производит ложь, создавая параллельную реальность происходящего на Украине».

В качестве подтверждения своих слов дипломат привел материал The Guardian, где говорилось, что гражданские лица в Буче погибли при артиллерийских обстрелах, а «не убиты в результате стрельбы, о чем твердилось по меньшей мере три недели».

В то же время Международный уголовный суд (МУС) является почти политическим инструментом и не имеет никакого отношения к правосудию, заключил Леонидченко.

19 апреля директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Россия не будет инициировать в ООН вопрос о проведении международного расследования событий на Украине, в том числе провокации в городе Буча под Киевом. Он добавил, что вряд ли удастся добиться успеха и в МУС, так как опыт предыдущих расследований показывает исключительно предвзятую позицию.

В начале апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в Буче якобы из-за действий российских военных. В Минобороны РФ назвали это очередной провокацией.

5 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Запад никак не отреагировал на факты постановочного характера сведений о случившемся в Буче.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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