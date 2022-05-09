День Победы 2022: парад на Красной площади в прямом эфире, текстовая трансляция

9 мая 2022 года отмечается 77-я годовщина победы над нацизмом в Великой Отечественной войне. Программа мероприятий сегодня насыщенная. Торжества начались на Дальнем Востоке, эстафету приняли Сибирь и Урал. Главное событие — парад Победы — стартует в 10:00 мск, прямой эфир с Красной Площади организован на телеканале «Известия». В ходе праздника выступит президент Владимир Путин. В очном формате акция «Бессмертный полк», с наступлением вечера прогремит салют. Как проходит День Победы в Москве и городах страны, республиках Донбасса и освобожденных от националистов регионах Украины — в нашей текстовой трансляции.