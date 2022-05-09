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День Победы 2022: парад на Красной площади в прямом эфире, текстовая трансляция

Выступление Владимира Путина, торжества в Москве, городах России, республиках Донбасса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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9 мая 2022 года отмечается 77-я годовщина победы над нацизмом в Великой Отечественной войне. Программа мероприятий сегодня насыщенная. Торжества начались на Дальнем Востоке, эстафету приняли Сибирь и Урал. Главное событие — парад Победы — стартует в 10:00 мск, прямой эфир с Красной Площади организован на телеканале «Известия». В ходе праздника выступит президент Владимир Путин. В очном формате акция «Бессмертный полк», с наступлением вечера прогремит салют. Как проходит День Победы в Москве и городах страны, республиках Донбасса и освобожденных от националистов регионах Украины — в нашей текстовой трансляции.

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:01
До начала парада Победы на Красной площади остается час. Военные рассказывают, что готовились около пяти месяцев. К торжеству все готово. Зрители начали занимать свои места. Оценить мощь российских вооруженных сил и увидеть советскую технику сегодня смогут увидеть многие россияне. Парады пройдут еще в 27 городах страны.
Сегодня, 08:53
Корреспондент «Известий» показал реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», готовящуюся к параду Победы в Москве.
Сегодня, 08:45
В Москве сегодня прохладно. Столбики термометров показывают всего +8 градусов. Но днем потеплеет, природа обеспечит комфортное участие в шествии «Бессмертного полка». Публикуем прогноз погоды на 9 мая.
Сегодня, 08:37
Впервые за восемь лет День Победы отмечают жители Мелитополя Запорожской области, который находится под защитой российских военных. Над городом реет Знамя Победы, на улицах — огромное плакаты с изображением георгиевских лент. Великий праздник, который киевский режим всеми силами старался вычеркнуть, забыть уже не удастся.
Сегодня, 08:32
На связи Хабаровск. Там уже прошла акция «Бессмертный полк». Портреты участников Великой Отечественной войны по центральным улицам пронесли 60 тысяч человек.
Сегодня, 08:30
Техника, которая будет принимать участие в параде, уже в центре Москвы.
Сегодня, 08:00
Сегодняшний день пройдет под песни военных лет и композиции, посвященные 9 Мая. Главная из них — «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.
Сегодня, 07:58
Здравствуйте, дорогие друзья! Редакция «Известий» поздравляет вас с 77-летием Великой Победы! Приглашаем провести 9 Мая вместе. Наши корреспонденты будут работать для вас с Красной площади и улиц Москвы. Готовим репортажи из разных городов страны. Расскажем и покажем празднования в республиках Донбасса. Помимо нашего онлайна и новостей на сайте, удобно следить за торжествами в Telegram-канале IZ.RU. Прямая видеотрансляция главного события дня — парада Победы — на телеканале «Известия». Ниже оставляем плеер, картинка в хорошем качестве доступна в том числе со смартфонов. Начало: 10:00 мск.
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