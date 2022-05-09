День Победы 2022: парад на Красной площади в прямом эфире, текстовая трансляция

До начала парада Победы на Красной площади остается час. Военные рассказывают, что готовились около пяти месяцев. К торжеству все готово. Зрители начали занимать свои места.
Оценить мощь российских вооруженных сил и увидеть советскую технику сегодня смогут увидеть многие россияне. Парады пройдут еще в 27 городах страны
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Корреспондент «Известий» показал реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», готовящуюся к параду Победы в Москве.
В Москве сегодня прохладно. Столбики термометров показывают всего +8 градусов. Но днем потеплеет, природа обеспечит комфортное участие в шествии «Бессмертного полка». Публикуем прогноз погоды на 9 мая
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Впервые за восемь лет День Победы отмечают жители Мелитополя Запорожской области, который находится под защитой российских военных. Над городом реет Знамя Победы, на улицах — огромное плакаты с изображением георгиевских лент. Великий праздник, который киевский режим всеми силами старался вычеркнуть, забыть уже не удастся.
На связи Хабаровск. Там уже прошла акция «Бессмертный полк». Портреты участников Великой Отечественной войны по центральным улицам пронесли 60 тысяч человек.
Техника, которая будет принимать участие в параде, уже в центре Москвы.
Сегодняшний день пройдет под песни военных лет и композиции, посвященные 9 Мая. Главная из них — «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.
Здравствуйте, дорогие друзья! Редакция «Известий» поздравляет вас с 77-летием Великой Победы!
Приглашаем провести 9 Мая вместе. Наши корреспонденты будут работать для вас с Красной площади и улиц Москвы. Готовим репортажи из разных городов страны. Расскажем и покажем празднования в республиках Донбасса.
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Прямая видеотрансляция главного события дня — парада Победы — на телеканале «Известия».
Ниже оставляем плеер, картинка в хорошем качестве доступна в том числе со смартфонов. Начало: 10:00 мск.