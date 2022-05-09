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Зеленский в День Победы опубликовал фото бойца ВСУ с символикой СС

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 мая, опубликовал серию снимков, приуроченных ко Дню Победы над нацизмом. На одном из них был изображен украинский военный с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме, сообщает 9 мая РИА Новости.

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Спустя время пост был отредактирован, а фотография военнослужащего с нацистской символикой удалена.

Ранее, 17 апреля, президент Украины делился со своими фолловерами видео, после которого его заподозрили в пристрастии к алкоголю.

В этот же день московский нарколог и психиатр Василий Шуров назвал поведение Зеленского в видеообращении как минимум странным. Подобное неадекватное поведение не соответствует лицу государства, подчеркнул он. По словам нарколога, видно, что украинскому президенту в этом видео тяжело формулировать свои мысли. Его речь смазанная и разорванная.

4 марта пользователи Сети обратили внимание на странное поведение Владимира Зеленского в интервью европейским журналистам, которое он дал накануне. Судя по кадрам, говорить Владимиру Зеленскому тяжело. Кроме того, мимика украинского лидера была излишне активной. Зеленский активно размахивал руками и жестикулировал.

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