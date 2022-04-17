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Московский нарколог проанализировал видеообращение Зеленского

Нарколог Шуров заявил о неадекватном состоянии Зеленского во время записи видеообращения
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Московский нарколог и психиатр Василий Шуров прокомментировал видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, которое было опубликовано в соцсетях в воскресенье, 17 апреля, и уже набрало более 2 млн просмотров.

Украинский лидер снял видео на своем рабочем месте. В обращении Зеленский заявил, что украинский народ всех победит. Однако специалист обратил внимание на некоторые особенности поведения политика во время записи, которые, по его мнению, являются «странными» и не соответствуют статусу государственного деятеля.

«Естественно, я ему (Владимиру Зеленскому. — Ред.) анализы не проводил. Но его поведение как минимум мы можем охарактеризовать как странное. Человек болтается в кресле, он всех победил, вращает камеру вокруг. Это, конечно, неадекватное, не соответствующее статусу поведение лица государства. <...> Речь смазанная, разорванная, человеку очень тяжело формулировать свои мысли», — сказал Шуров в комментарии «Известиям».

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Специалист считает, что такое поведение характерно для человека, пребывающего в интоксикации.

«Вследствие чего — алкоголь или наркотики, — я думаю, со временем мы узнаем все детали», — добавил нарколог.

Днем ранее читатели американского издания The Hill усомнились в психическом здоровье Зеленского после его призывов к мировым лидерам начать беспокоиться из-за «возможного применения Россией ядерного оружия». Украинскому президенту посоветовали «принять транквилизатор и поспать двенадцать часов». Другие же читатели признались, что своим поведением Зеленский им уже изрядно надоел.

Поведение украинского лидера не в первый раз вызывает вопросы. Ранее пользователи Сети обратили внимание на странное интервью Зеленского европейским журналистам. Судя по кадрам, говорить Владимиру Зеленскому тяжело. Кроме того, мимика украинского лидера была излишне активной. Зеленский активно размахивал руками и жестикулировал. Многие отметили: у президента Украины опухшие и уставшие глаза.

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