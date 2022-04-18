В Сети заподозрили Зеленского в записи ролика в нетрезвом состоянии

В комментариях под видеообращением президента Украины Владимира Зеленского к гражданам страны, опубликованном в воскресенье, 17 апреля, в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) пользователи высказали предположение о нетрезвом состоянии украинского лидера.

Зеленский снял видео на своем рабочем месте. В обращении он заявил, что украинский народ всех победит, потому что украинцы «сильные, работающие, благодарные, гордые».

При этом на протяжении всего ролика президент крутится в кресле и переводит камеру на разные предметы в офисе.

Под постом отметили несвязную речь Зеленского и странное поведение, заявив что лидер страны, когда записывал видео, был пьян.

«Да он же пьян», — написал один комментатор.

«А это нормально в измененном состоянии обращение записывать?» — задалась вопросом другая подписчица Зеленского.

«Вам не стыдно за такого президента? Вы что не видите, в каком он состоянии?» — написали в комментариях.

Ранее в этот день московский нарколог и психиатр Василий Шуров назвал поведение Зеленского в видеообращении как минимум странным. Подобное неадекватное поведение не соответствует лицу государства, подчеркнул он. По словам нарколога, видно, что украинскому президенту в этом видео тяжело формулировать свои мысли. Его речь смазанная и разорванная.

4 марта пользователи Сети обратили внимание на странное поведение Владимира Зеленского в интервью европейским журналистам, которое он дал накануне. Судя по кадрам, говорить Владимиру Зеленскому тяжело. Кроме того, мимика украинского лидера была излишне активной. Зеленский активно размахивал руками и жестикулировал.