Прямой эфир
Общество
Путин заявил о сражении военных в Донбассе за безопасность родины
Мир
Акция «Бессмертный полк» состоялась в Херсонской области
Мир
На кургане Саур-Могила в ДНР зажгли Вечный огонь
Мир
В МИД РФ назвали беззаконием инициативу передать Киеву замороженные активы РФ
Общество
Путин указал на нежелание западных стран идти на диалог с Россией
Мир
Борисов рассказал о новых гиперзвуковых ракетах для ударов с земли, воздуха и моря
Мир
Минстрой РФ начал оценку ущерба инфраструктуры Донбасса
Мир
Замглавы МИД РФ предупредил об ответе Москвы при вступлении Финляндии в НАТО
Политика
Мединский заявил о продолжении переговоров с Украиной
Общество
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы
Общество
Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей военнослужащих
Сюжет:

Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей военнослужащих

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин 9 мая подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов. Он уже вступил в силу, сообщили в пресс-службе Кремля..

Скорость и помощь: в РФ увеличат МРОТ и соцвыплаты
Путин анонсировал масштабную программу помощи населению на фоне беспрецедентного санкционного давления со стороны западных стран

Согласно документу, правительство РФ должно обеспечить «установление образовательными организациями высшего образования для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов».

Дети погибших участников специальной военной операции в Донбассе и на Украине получат право поступать в российские университеты по специальной квоте.

При этом военнослужащие и сотрудники, получившие ранение или контузию, в ряде случаев смогут поступить в образовательное учреждение с или без вступительных испытаний, проводимых организациями самостоятельно.

Федеральные органы исполнительной власти в течение месяца должны «разработать и направить в образовательные организации высшего образования методические рекомендации по организации приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников в пределах специальной квоты».

18 апреля Путин подписал указ об увеличении размера государственной премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в десять раз — с 300 тыс. до 3 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Премия имени Георгия Жукова наравне с комиссией по Государственной премии была утверждена указом президента РФ 28 октября 1996 года. Ее присуждают за достижения в таких областях, как военная наука, создание вооружений и военной техники, а также литература и искусство.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022