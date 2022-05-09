Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин 9 мая подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов. Он уже вступил в силу, сообщили в пресс-службе Кремля..

Согласно документу, правительство РФ должно обеспечить «установление образовательными организациями высшего образования для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов».

Дети погибших участников специальной военной операции в Донбассе и на Украине получат право поступать в российские университеты по специальной квоте.

При этом военнослужащие и сотрудники, получившие ранение или контузию, в ряде случаев смогут поступить в образовательное учреждение с или без вступительных испытаний, проводимых организациями самостоятельно.

Федеральные органы исполнительной власти в течение месяца должны «разработать и направить в образовательные организации высшего образования методические рекомендации по организации приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников в пределах специальной квоты».

18 апреля Путин подписал указ об увеличении размера государственной премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в десять раз — с 300 тыс. до 3 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Премия имени Георгия Жукова наравне с комиссией по Государственной премии была утверждена указом президента РФ 28 октября 1996 года. Ее присуждают за достижения в таких областях, как военная наука, создание вооружений и военной техники, а также литература и искусство.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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