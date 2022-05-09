День Победы отметили в освобожденных городах Донбасса и Украины

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также городах Украины, находящихся под защитой сил спецоперации, отпраздновали День Победы. Власти изначально не планировали парадов из соображений безопасности граждан. Заявлено, что они непременно состоятся после полного освобождения от националистов. Тем не менее, в населенных пунктах прошли шествия «Бессмертного полка». Местные жители 9 мая возложили цветы к памятникам участникам Великой Отечественного войны, приняли участие в народных гуляниях. Кроме того, в ДНР и ЛНР были доставлены частицы Вечного огня. В республиках были организованы встречи с ветеранами и открыты отреставрированные памятники. Все подробности — в материале «Известий».

День Победы 2022 в ДНР

Жители столицы и населенных пунктов ДНР обычно массово принимают участие в парадах Победы. Чествуют героев, погибших в ВОВ и за независимость признанной Россией республики. Однако в 2022 году решением главы Дениса Пушилина главное торжество было отложено.

Руководитель ДНР пообещал, что парад обязательно состоится, но после полного освобождения от ВСУ и выхода на конституционные границы. Сейчас же, отметил Пушилин, присутствие мирных жителей на мероприятии могло бы быть опасным из-за возможных провокаций со стороны Киева. Опасения главы республики объяснимы: менее месяца назад ВСУ выпустили «Точку-У» по центру Донецка, погибли 23 человека, 37 получили ранения.

Накануне памятной даты заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и Денис Пушилин встретились с семьей освободителей в Мариуполе, поздравили и преподнесли памятные презенты. Ветерану Великой Отечественной Степану Волошину вручили первый в городе паспорт гражданина ДНР.

Для ветерана Великой Отечественной войны Нины Воробьевоы активисты движения ДНР вместе с курсантами устроили персональный праздничный парад. Пушилин встретился с ветераном и поздравил ее с Днем Победы.

Представители Общероссийского народного фронта привезли в ДНР пламя от частицы огня с Могилы Неизвестного Cолдата в московском Александровском саду. От него был зажжен Вечный огонь на вершине кургана Саур-Могила.

В Донецке прошел митинг «Этих дней не смолкает слава». На протяжении дня жители посещали тематические выставки и мастер-классы. Были организованы народные гуляния в парке Щербакова и других местах отдыха. Дончане с флагами ДНР и России праздновали целыми семьями, слушали патриотические песни, обедали в кафе, фотографировались на фоне цветущих клумб и памятников.

Как отметили 9 Мая в ЛНР

В ЛНР также перенесли парад Победы, несмотря на то, что республика почти полностью освобождена от украинских националистических формирований. Ранним утром луганчане отправились к Пилону Славы, после возложили цветы к братской могиле советских воинов в Сквере имени 9 Мая и другим мемориальным комплексам.

В освобожденном российскими войсками от украинских националистов городе Старобельске ЛНР жители праздновали День Победы.

По словам главы республики Леонида Пасечника, благодаря освобождению районов ЛНР тысячи сограждан впервые за восемь лет, не опасаясь преследований, могли отмечать День Победы, носить георгиевскую ленточку.

За несколько дней до торжеств российские военные и жители ЛНР благоустроили памятник к 77-й годовщине победы. «Впервые за восемь лет здесь будет развиваться знамя Победы... Русские фамилии, украинские — плечом к плечу эти люди воевали, освобождали эту землю. Так же как сейчас наши солдаты и местные жители восстанавливают этот мемориал», — рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

В полдень в парке имени Горького начался концерт. Некоторые горожане надели праздничные наряды, военные солдатские пилотки. Особой популярностью пользовались футболки с буквой Z. Люди слушали фронтовые песни и особенно тепло приветствовали своих защитников, которые вернулись с передовой. Кроме того, в центре Луганска в День Победы прошла выставка вооружения, добытого в боях с украинскими войсками.

Первый за 8 лет праздник Победы в Херсоне

Больше других готовились к празднованию жители освобожденных украинских городов, в том числе Херсона.

Ранее регион посетили Денис Пушилин и Андрей Турчак. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» заверил местных жителей: Российская Федерация на этой земле навсегда. «В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет», — отметил политик.

Турчак пообещал, что ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним, живущие в Херсонской области, получат денежные выплаты от Владимира Путина к 9 Мая.

В Херсоне состоялась акция «Бессмертного полка». Люди уже без страха шествовали по Аллее славы с георгиевскими лента на груди. Они держали фотографии родных и флаги — красные Знамена Победы и российские. Для местных жителей была организована полевая кухня. Вместе с тем продолжалась и выдача гуманитарной помощи. Поздравить жителей приехал глава администрации области Владимир Сальдо. У монумента погибшим в войне был выставлен почетный караул.

В то время как горожане праздновали, Вооруженные силы Украины выпустили по Херсону восемь ракет системы «Ураган». Они были сбиты российскими военными, рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

В Херсонской области шествия «Бессмертного полка» также прошли в Каховке. Мероприятие началось с военных песен. Участники акции вышли на улицы с цветами, плакатами и воздушными шарами.

Как отметили 9 мая в Мариуполе

В Мариуполе 9 мая прошла колонна с 300-метровой георгиевской лентой. Во главе колонны был руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин. Размер ленты составил 2,1 тыс. кв. м.

Накануне активисты раздали журналистам 100 тыс. георгиевских ленточек и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.

Торжества в Бердянске

Жители Бердянска Запорожской области, который находится под защитой сил спецоперации, тоже с нетерпением ждали Дня Победы. Как и для херсонцев, он стал для них первым за восемь лет.

За несколько дней до праздника власти организовали субботник у Вечного огня, который зажгли с приходом российской армии. Все желающие смогли возложить цветы и почтить память воинов, погибших в годы ВОВ.

Горожане приняли участие в «Бессмертном полке» — при украинской власти акция была под запретом. Десятки людей несли портреты своих защитников, героев Великой Отечественной войны, сообщила корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Как прошел День Победы 2022 в Киеве

Власти Киева ожидаемо отказались праздновать День Победы. Аргументировали тем, что в стране продолжает действовать военное положение.

Столичные чиновники запретили любые массовые мероприятия, в том числе шествие «Бессмертного полка». Усилили патрулирование.

Тем не менее, анонсировали в горсовете, киевляне «смогут возложить цветы». В минувшие годы монументы Великой Отечественной войны утопали в цветах горожан. Сейчас желающих было меньше.

Выражать гражданскую позицию, отличную от националистической, на Украине сейчас особенно опасно для жизни. Киев фактически находится под контролем бандитов из территориальной обороны, которые продолжают выискивать «русских диверсантов» и «агентов ФСБ».