Города героев: как пройдут шествия «Бессмертного полка» в России и мире

«Бессмертный полк» в этом году возвращается к традиционному формату — все желающие смогут принять участие в шествиях по центральным улицам городов и сел, причем не только в России, но и во многих странах за рубежом. К акции готовятся 50 тысяч волонтеров — они пронесут портреты участников войны, чьи родственники по каким-то причинам не смогут принять участие в мероприятии. Сохранился и онлайн-формат «Бессмертного полка», запущенный во время пандемии. Особое внимание уделят предотвращению возможных провокаций с загрузкой на сайт движения фотографий нацистов, в том числе и украинских, рассказали «Известиям» организаторы акции.

Как до пандемии

«Бессмертный полк» в этом году пройдет в традиционном формате, с шествиями по центральным улицам и проспектам населенных пунктов, рассказала «Известиям» председатель Центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко. В Москве участники акции пройдут по традиционному маршруту от станций метро «Динамо» и «Белорусская» к Красной площади. Сейчас организаторы согласовывают, у каких станций метро можно будет присоединиться к колонне.

Это будет первый за три последних года «Бессмертный полк» в привычном для всех формате — в 2020 и 2021 годах массовых шествий не было из-за кононавирусных ограничений.

­­­— Раньше мы всей семьей ходили на акцию у себя в Рязани. Но в этом году с мужем уехали отдыхать на майские праздники в Крым, поэтому присоединимся к «Бессмертному полку» там. Уже посмотрели, что шествие планируется в Симферополе. А наши родители по традиции выйдут на «Бессмертный полк» у себя в городе, — рассказала «Известиям» жительница Рязани Мария Арефьева.

Подготовить портреты родственников для шествия можно через специальную форму на сайте «Бессмертного полка». Организаторы сообщили, что в этом году фотографии можно будет бесплатно распечатать в отделениях Почты России, а в ряде городов и в центрах «Мои документы».

Города героев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Мы сохранили и онлайн-формат акции — прежде всего для тех соотечественников и неравнодушных людей, которые хотят, чтобы портреты их родных, героев войны «прошли» с «Бессмертным полком», даже если на территории их стран это запрещено. Заявку на участие в онлайн-шествии можно подать до 7 мая, — сказала Ольга Занко.

По ее словам, в этом году организаторы тщательно подготовились к возможным провокациям, связанным с попытками загрузить на сайт фотографии нацистов.

— Мы с 2020 помогаем проводить «Бессмертный полк» в онлайн-формате, и каждый год есть люди, которые загружают фотографии нацистских преступников, предателей, ставя их в один ряд с настоящими героями, ветеранами ВОВ. Когда расследованием подобных случаев занялся Следственный комитет, многие говорили, что пошутили. Я хотела бы напомнить, что это не шутка, это уголовная ответственность и статья за реабилитацию нацизма. Предполагаем, что в этом году будут провокации с загрузкой портретов неонацистов Украины. Чтобы волонтеры могли их предотвратить, подготовили них специальный образовательный блок, — отметила Ольга Занко.

А вот выходить на шествие с портретами родственников, погибших при проведении спецоперации на Украине, по ее словам, запрещать не будут.

Города героев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Это личная инициатива, семейная. Если человек захочет пронести такое фото, конечно же, ему никто этого не запретит. Например, на Донбассе в прошлом году проводился «Бессмертный полк» в традиционном формате, и люди несли фотографии погибших защитников региона. Такие прецеденты были, — поделилась Ольга Занко.

Всего, по ее словам, шествие «Бессмертного полка» в этом году будут сопровождать более 50 тыс. добровольцев, из них в Москве задействуют 3,5 тыс. человек.

Волонтеры собирают просьбы

В некоторых зарубежных странах «Бессмертный полк» также должен пройти в традиционном формате. По данным организаторов, согласовали акцию в Германии, Нидерландах, Казахстане, Сербии, Конго. Посол РФ во Франции Алексей Мешков сообщил РИА Новости, что в этом году участники памятных мероприятий выйдут на улицы Парижа и других французских городах.

— Конечно, сейчас за рубежом проводить «Бессмертный полк» в традиционном формате намного сложнее. Где-то его запрещают, где-то рекомендуют не проводить, где-то это просто небезопасно. Изначально, когда мы собирали заявки, 120 государств подтвердили, что готовы провести акцию. Но сейчас мы понимаем, что осталось около 40 государств, — отметила Ольга Занко.

«Волонтеры победы» получают много писем из-за рубежа. В них — просьбы к добровольцам пронесли портреты родственников тех, кто не сможет приехать 9 мая в Россию. Поступило уже более тысячи таких обращений, отметили в пресс-службе движения.

— Люди присылают портреты, биографии своих родственников – участников войны. Наши добровольцы связываются с людьми, говорят, что пронесут портреты их родных. Некоторые обращаются с просьбой помочь восстановить семейную историю, и наши волонтеры помогают им обращаться в архивы, — пояснили в пресс-службе.

Города героев Акция "Бессмертный полк" в Берлине Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Заявки поступают из стран Прибалтики, СНГ, дальнего зарубежья — Канады, Южной Кореи. Кто-то хочет, чтобы портрет его родственника «прошел» в «Бессмертном полку» в том регионе, где он родился и жил, кто-то выбирает места боев. Частая просьба — помочь с участием в акции в Санкт-Петербурге, потому что родственники принимали участие в снятии блокады Ленинграда. Обращаются также родные тех, кто участвовал в Сталинградской битве, в сражениях на Орловско-Курской дуге, освобождении Кенигсберга.

— Например, обратилась женщина, которая сейчас проживает в Греции. Ее дедушка защищал Воронеж, а погиб позже — в Сталинграде. Она просила, чтобы его портрет пронесли именно по улицам Воронежа. Мы распечатаем его в нужном формате, и волонтер обязательно возьмет фотографию на шествие, — рассказал региональный руководитель движения «Волонтеры победы» в Воронежской области Антон Красов.

Обращаются к волонтерам и жители России — чаще всего те, кто не сможет принять участие в «Бессмертном полку» по состоянию здоровья. Их просьбы тоже не остаются без внимания.