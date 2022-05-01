Редкие птицы: 9 мая над столицей покажут необычные образцы авиатехники

В 77-ю годовщину Победы по Красной площади в парадном строю пройдут 11 тыс. человек. Будут задействованы представители всех видов Вооруженных сил и родов войск. В воздухе на параде можно будет увидеть 77 самолетов и вертолетов, включая машины, которые редко участвуют в этой церемонии. Среди них — уникальный воздушный пункт управления Ил-80 и разведывательные Су-24МР. Истребители МиГ-29СМТ впервые пройдут строем в форме буквы Z . В составе механизированной колонны подготовлена 131 единица военной техники. Это несколько меньше, чем в прошлом году, когда привлекалось 12 тыс. военнослужащих и 190 единиц техники.

На площади и в воздухе

Возглавит механизированную колонну техники танк Т-34-85 — один из символов Великой Отечественной войны. За ним проследуют бронеавтомобили семейства «Тайфун», а также самые современные образцы боевых машин пехоты: БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП-3 и перспективный «Курганец» с боевым модулем «Эпоха».

Реактивная артиллерия будет представлена системами «Торнадо-Г», наследником знаменитого «Града», а ствольная — 152-мм самоходной гаубицей «Мста-С».

Редкие птицы Ствольная артиллерия. Cамоходная гаубица «Мста-С» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В составе колонн танковых войск по Красной площади пройдут новейшие танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, а также перспективный Т-14 «Армата». Из средств ПВО в параде примут участие зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» и «Бук-М3» и система С-400.

Боевую технику Воздушно-десантных войск представят боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.

Кроме того, зрители смогут увидеть на параде 9 мая роботизированные комплексы «Уран-9», бронеавтомобили «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет», бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг».

Самые крупные образцы техники, которым предстоит пройти по Красной площади, — оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», а также ракетные комплексы «Ярс», стоящие на вооружении Ракетных войск стратегического назначения.

Редкие птицы1 Оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Воздушную часть парада откроет строй современных военных вертолетов. Над Красной площадью пролетят самый большой вертолет в мире Ми-26, военно-транспортный Ми-8АМТШ, боевые Ми-24, Ка-52, Ми-28Н «Ночной охотник».

В парадном строю пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь» , бомбардировщики Ту-22М3, судно дозаправки Ил-78, истребители Су-35С и МиГ-31БМ, истребители пятого поколения Су-57.

Помимо истребителя МиГ-31БМ в параде примет участие и особая модификация этого самолета — МиГ-31И. Она разработана специально для применения гиперзвуковой ракеты «Кинжал». В середине февраля «Известия» писали, что в состав дальней авиации включили первый авиаполк, оснащенный этими гиперзвуковыми ракетами.

Редкие птицы2 Истребитель МиГ-31И, разработанный для применения гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Некоторые образцы авиационной техники, задействованные в этом году, к параду привлекаются нечасто. Среди них — воздушный командный пункт Ил-80, который неофициально называют «самолетом Судного дня». Кроме того, редким участником московского парада будет разведывательный самолет Су-24МР и истребители МиГ-29 в модификации СМ Т. Последние впервые пройдут над Красной площадью в полетном порядке Z, образовав в небе соответствующую фигуру.

Закрывать парад по плану будут шесть штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского флага.

Редкие птицы3 Штурмовики Су-25 над Красной площадью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы страна победителей, — напомнил «Известиям» военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев. — Мы победим в любой ситуации, как бы сложно нам ни было. Парад Победы должен поднять дух наших военнослужащих и других граждан. Он важен и для украинцев, которые ждут нашу армию. Есть лозунг «Наши деды победили тогда, мы победим сейчас» — вот главное настроение грядущих праздников. Мы отдаем должное победителям Германии и говорим, что мы их достойны. Сейчас на Украине, в освобожденных городах в первую очередь, поднимают знамя Победы — и это происходит неслучайно. Люди чувствуют себя наследниками той Великой Победы.

От «катюши» до «Бастиона»

В День Победы парады пройдут в 28 городах России, а в 379 населенных пунктах состоятся торжественные шествия с участием войск, сообщили в Минобороны России.

Редкие птицы4 Военнослужащие РФ на Дворцовой площади Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В Санкт-Петербурге по Дворцовой площади пройдет более 4 тыс. военнослужащих. В составе механизированной колонны проедет более 80 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун», танки Т-72Б3, береговой ракетный комплекс «Бастион». В воздушной части парада будет участвовать около 30 самолетов и вертолетов. В частности, в небе появятся истребители Су-30, сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34. По традиции парад откроет танк Т-34.

В Севастополе в параде Победы примут участие более 1200 военнослужащих Черноморского флота , других силовых министерств и ведомств, курсанты военных учебных заведений, юные нахимовцы, кадеты и юнармейцы. В параде задействуют 40 единиц боевой и специальной техники, колонну которой возглавит легендарный танк Т-34.

Редкие птицы5 Военнослужащий РФ на танке Т-34 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Екатеринбурге парад пройдет под музыку 150 музыкантов Сводного оркестра Центрального военного округа. Традиционно он начнется на главной площади уральской столицы с исполнения Московской парадной фанфары, которая задаст тон и ознаменует начало церемонии. В Чите в параде примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих Восточного военного округа. В механизированной колонне проследует свыше 70 образцов вооружения, сообщили в Минобороны.

В Белогорске Амурской области в День Победы 9 мая по центральной улице проедет легендарная советская техника: танк Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии «катюша». Они возглавят механизированную колонну. Белогорцы также увидят танк Т-80БВ, боевую машину пехоты БМП-2, бронетранспортер БТР-80, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гиацинт», тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», зенитные ракетные комплексы и другую технику, сообщили в Минобороны.

Редкие птицы6 Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша» Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Торжественные мероприятия пройдут и за границей. В Сирии в параде Победы примут участие бронеавтомобили «Рысь», «Тигр-М», «Тайфун», «Стрела» и «Линза», БТР-82А, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь» и «Тор», танки Т-72 и Т-90, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и ТОС-2, ракетные комплексы «Искандер». В воздушной части тренировки задействуют вертолеты и самолеты.