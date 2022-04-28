Прямой эфир
Мир
В Минобороны заявили о подготовке Киевом фейков о «бесчинствах русских»
Мир
Канцлер Австрии назвал нереальным отказ от российского газа в ближайшие несколько лет
Мир
Россия 27 апреля провела семь гуманитарных акций на Украине
Общество
День траура после ЧП в детсаде объявят в районе Ульяновской области 28 апреля
Общество
Путин поручил разработать проект о дистанционной продаже лекарств по рецепту
Мир
Над Херсоном сбили выпущенную ВСУ ракету «Точка–У»
Мир
Палата представителей США проголосовала за передачу арестованных активов Киеву
Мир
«Газпромбанк» отклонил несколько платежей за газ для Германии и Австрии
Мир
В Израиле отказались проводить парад на 9 мая в 2022 году
Экономика
Минимальную зарплату в России планируют повысить на 9%
Мир
В Харькове намерены переименовать все связанные с РФ улицы и объекты
Сюжет:

В Израиле отказались проводить парад на 9 мая в 2022 году

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Массовые парады и шествия на 9 мая в Израиле отменены. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила израильская радиостанция Kan со ссылкой на министра интеграции Пнину Тамано-Шату.

Мы за ценой не постоим: русские жители Латвии протестуют против «отмены» 9 мая
В Прибалтике продолжают бороться с памятью о победе над фашизмом

«В этом году было решено воздержаться от общественных мероприятий и шествий на 9 мая», — говорится в сообщении.

Министр отметила, что решение согласовано с ветеранскими организациями Израиля.

По ее словам, в этом году вокруг праздника сложилась «деликатная ситуация». При этом Тамано-Шата заявила, что в этом году подвиг евреев-воинов будет отмечен во время церемонии в честь Дня независимости Израиля на горе Герцль.

26 апреля в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) отменили парад Победы и массовые мероприятия 9 мая. Как сообщили в пресс-службе главы ПМР Вадима Красносельского, массовое скопление граждан сейчас небезопасно.

Ранее, 5 апреля, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая.

В Москве вечером 25 апреля прошла пешая тренировка механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники, которая 9 мая примет участие в параде на Красной площади в ознаменование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

18 апреля Министерство обороны РФ рассказало, что в военном параде в честь Дня Победы примут участие 11 тыс. служащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

В 2022 году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы Красной армии в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 мая 1945 года.

Лишь в 2020 году военный парад на Красной площади был впервые перенесен с 9 мая и состоялся 24 июня в связи с пандемией COVID-19.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022