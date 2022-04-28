В Израиле отказались проводить парад на 9 мая в 2022 году

Массовые парады и шествия на 9 мая в Израиле отменены. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила израильская радиостанция Kan со ссылкой на министра интеграции Пнину Тамано-Шату.

«В этом году было решено воздержаться от общественных мероприятий и шествий на 9 мая», — говорится в сообщении.

Министр отметила, что решение согласовано с ветеранскими организациями Израиля.

По ее словам, в этом году вокруг праздника сложилась «деликатная ситуация». При этом Тамано-Шата заявила, что в этом году подвиг евреев-воинов будет отмечен во время церемонии в честь Дня независимости Израиля на горе Герцль.

26 апреля в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) отменили парад Победы и массовые мероприятия 9 мая. Как сообщили в пресс-службе главы ПМР Вадима Красносельского, массовое скопление граждан сейчас небезопасно.

Ранее, 5 апреля, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая.

В Москве вечером 25 апреля прошла пешая тренировка механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники, которая 9 мая примет участие в параде на Красной площади в ознаменование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

18 апреля Министерство обороны РФ рассказало, что в военном параде в честь Дня Победы примут участие 11 тыс. служащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

В 2022 году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы Красной армии в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 мая 1945 года.

Лишь в 2020 году военный парад на Красной площади был впервые перенесен с 9 мая и состоялся 24 июня в связи с пандемией COVID-19.