На Красной площади состоялась первая ночная тренировка к параду 9 мая

В Москве на Красной площади состоялась первая ночная тренировка к военному параду 9 мая. Об этом 28 апреля сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Сегодня на Красной площади состоялась первая ночная репетиция пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада, посвященного 77-летию победы в Великой Отечественной войне», — следует из текста заявления МО.

Численность пешей колонны составит более 10 тыс. военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны. Среди них: 33 парадных расчета, в частности, участники соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, участники Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ» и другие.

Парадный расчет военнослужащих женского пола представят курсанты шести военно-учебных заведений.

По данным военного ведомства, в тренировке приняли участие четыре типа танков: исторические, современные и перспективные образцы.

«Расчет легендарного танка Т-34 традиционно возглавит механизированную колонну. Современная линейка танков представлена боевыми машинами Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв», перспективная — танком Т-14 «Армата», — отмечается в документе.

В состав мехколонны также включены бронеавтомобили повышенной защищенности семейства «Тайфун», БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП-3 и перспективной БМП «Курганец-25».

Также на параде покажут реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и самоходную артиллерийскую установку «МСТА-С».

«Современные зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности «Бук-М3» и «Тор-М2» представят вооружение войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск», — сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Также в состав механизированной колоны включены образцы боевых многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-9», пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», бронетранспортеры БТР-82А, в том числе перспективный колесный бронетранспортер на платформе «Бумеранг», отметили в военном ведомстве.

Вторая ночная тренировка на Красной площади состоится 4 мая, генеральная репетиция 7 мая.

Ранее, 5 апреля, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая.

В Москве вечером 25 апреля прошла пешая тренировка механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники, которая 9 мая примет участие в параде на Красной площади в ознаменование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

18 апреля Министерство обороны РФ рассказало, что в военном параде в честь Дня Победы примут участие 11 тыс. служащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

В 2022 году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы Красной армии в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 мая 1945 года.