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Во Владивостоке прошла тренировка пеших расчетов к параду Победы

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Во Владивостоке прошла первая ночная тренировка пеших парадных расчетов соединений и воинских частей Владивостокского гарнизона, которые 9 мая примут участие в параде в ознаменование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

В тренировке приняли участие около 1800 человек. На Светланской улице Владивостока военнослужащие отработали синхронность прохождения в строю.

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Отмечается, что генеральная репетиция парада Победы во Владивостоке запланирована на 7 мая. До этого дня будет проведено ещё несколько раздельных и совместных тренировок.

Накануне в Москве прошла пешая тренировка механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники, которая 9 мая примет участие в параде на Красной площади.

18 апреля Министерство обороны РФ рассказало, что в военном параде в честь Дня Победы примут участие 11 тыс. служащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

В 2022 году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы Красной армии в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 мая 1945 года.

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