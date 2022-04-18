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Общество
В военном параде в честь Дня Победы в Москве примут участие 11 тыс. военных

В военном параде в честь Дня Победы в Москве примут участие 11 тыс. военных

В Минобороны РФ заявили, что в военном параде в честь Дня Победы в Москве примут участие 11 тыс. военных
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В военном параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве в этом году примут участие 11 тыс. военных. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

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«Всего при подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тыс. военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов», — сообщили в министерстве журналистам.

На полигоне Алабино прошла репетиция парада Победы. В ней приняли участие 33 парадных расчета пешей колонны. В составе механизированной колонны были задействованы автомобили повышенной проходимости «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв» и другие. Также в составе колонны прошли комплексы ПВО «Тор-М2», «Бук-МЗ» и С-400 «Триумф».

5 апреля пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая. Шествие «Бессмертного полка» в этом году также пройдет в традиционном формате.

При этом в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в параде Победы военные Донецкой и Луганской Народных Республик, а также участники спецоперации по защите Донбасса.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 Мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых — фронтовики, участвовавшие в войне.

Лишь в 2020 году военный парад на Красной площади был впервые перенесен с 9 мая и состоялся 24 июня в связи с эпидемией COVID-19.

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