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Состоялась пешая тренировка расчетов военной техники к параду Победы

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В Москве вечером 25 апреля прошла пешая тренировка механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники, которая 9 мая примет участие в параде на Красной площади в ознаменование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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В тренировке приняли участие механики-водители и старшие парадных расчетов. Они прошли по Тверской улице на Красную площадь — это маршрут движения механизированной колонны в порядке следования техники.

На время тренировки был закрыт проезд для автомобилей по ряду улиц в центре столицы, в том числе по Тверской улице и вдоль Манежной площади.

18 апреля Министерство обороны РФ рассказало, что в военном параде в честь Дня Победы примут участие 11 тыс. служащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

В тот день на полигоне Алабино прошла репетиция парада Победы. В ней приняли участие 33 парадных расчета пешей колонны. В составе механизированной колонны были задействованы автомобили повышенной проходимости «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв» и другие. Также в составе колонны прошли комплексы ПВО «Тор-М2», «Бук-МЗ» и С-400 «Триумф».

5 апреля в Кремле рассказали о порядке празднования Дня Победы. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 мая.

При этом в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в параде военные Донецкой и Луганской народных республик, а также участники спецоперации по защите Донбасса.

В 2022 году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы Красной армии в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 мая 1945 года.

Лишь в 2020 году военный парад на Красной площади был впервые перенесен с 9 мая и состоялся 24 июня в связи с пандемией COVID-19.

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