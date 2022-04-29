На Параде Победы истребители МиГ-29 пролетят в виде символа Z

Восемь фронтовых истребителей МиГ-29 на военном параде в Москве 9 мая в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне пролетят в виде символа «Z». Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в Минобороны.

«Впервые восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы «Z» в поддержку участников специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг в оборонном ведомстве сообщили о состоявшейся первой ночной тренировке к военному параду 9 мая в Москве на Красной площади. В тренировке приняли участие образцы таких танков, как исторические, современные и перспективные.

В Минобороны также отметили, что численность пешей колонны на параде составит более 10 тыс. военнослужащих, парадный расчет военнослужащих женского пола представят курсанты шести военно-учебных заведений.

Кроме того, на параде покажут реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и самоходную артиллерийскую установку «МСТА-С».

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в параде Победы военные Донецкой и Луганской народных республик, а также участники спецоперации по защите Донбасса.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы Красной армии в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 Мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых фронтовики, участвовавшие в войне. Открывают парад вступительная речь президента России Владимира Путина и объезд разных родов войск министром обороны Сергеем Шойгу.