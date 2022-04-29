Прямой эфир
Мир
ВС РФ уничтожили украинскую пусковую установку «Точки-У» и семь БПЛА
Экономика
В Госдуме допустили снижение льготной ипотеки до 7%
Мир
Байден направит в конгресс проект об изъятии имущества российских бизнесменов
Мир
Зеленский отказался признавать референдумы на неподконтрольных Киеву территориях
Наука
Российские космонавты развернули в космосе копию Знамени Победы в ВОВ
Мир
Голосование по вступлению Чехии в СПЧ ООН вместо России пройдет 10 мая
Мир
Белый дом запросил у конгресса США $33 млрд на поддержку Украины
Мир
Польша опровергла сообщения о планах взять под контроль Западную Украину
Мир
На Украине заявили о начале планирования эвакуации гражданских из «Азовстали»
Мир
МО раскрыло новые данные о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
Мир
MasterCard потеряла $34 млн от приостановки деятельности в России
Сюжет:

На Параде Победы истребители МиГ-29 пролетят в виде символа Z

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восемь фронтовых истребителей МиГ-29 на военном параде в Москве 9 мая в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне пролетят в виде символа «Z». Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в Минобороны.

«Впервые восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы «Z» в поддержку участников специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг в оборонном ведомстве сообщили о состоявшейся первой ночной тренировке к военному параду 9 мая в Москве на Красной площади. В тренировке приняли участие образцы таких танков, как исторические, современные и перспективные.

В Минобороны также отметили, что численность пешей колонны на параде составит более 10 тыс. военнослужащих, парадный расчет военнослужащих женского пола представят курсанты шести военно-учебных заведений.

Мы за ценой не постоим: русские жители Латвии протестуют против «отмены» 9 мая
В Прибалтике продолжают бороться с памятью о победе над фашизмом

Кроме того, на параде покажут реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и самоходную артиллерийскую установку «МСТА-С».

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в параде Победы военные Донецкой и Луганской народных республик, а также участники спецоперации по защите Донбасса.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы Красной армии в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 Мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых фронтовики, участвовавшие в войне. Открывают парад вступительная речь президента России Владимира Путина и объезд разных родов войск министром обороны Сергеем Шойгу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022