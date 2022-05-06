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«Известия» показали обновленный ко Дню Победы мемориал в ЛНР

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Мемориал
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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День Победы в этом году станет для мемориального комплекса праздничным впервые за восемь лет. Российские военные и местные жители благоустроили памятник к 77-й годовщине победы, рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов в пятницу, 6 мая.

«Впервые за восемь лет над этим мемориалом будет развиваться на 9 мая знамя Победы. Это не просто памятник. Здесь, на этих плитах, выбиты фамилии целых семей. Вот, например, семья Родионовых, семь человек ушли на фронт и не вернулись. А это семья Химченко: отец и пятеро сыновей, тоже ушли защищать эту землю. Русские фамилии, украинские — плечом к плечу эти люди воевали, освобождали эту землю. Так же как плечом к плечу сейчас наши солдаты и местные жители восстанавливают этот мемориал», — рассказал журналист.

Жители села рассказали, что местные власти деньги на благоустройство памятника не выделяли, за ним ухаживали единицы. Большая часть боялась, что арестуют. После 2014-го года сюда приходили редкие посетители, преодолевая страх, чтобы цветы положить.

Ранее «Известия» рассказывали, как военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) помогли жителям ЛНР благоустроить мемориал советским воинам, где захоронены несколько десятков красноармейцев, павших в боях при освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков

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