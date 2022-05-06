Российские военные благоустроили мемориал советским воинам в ЛНР

Российские военнослужащие в преддверии Дня Победы благоустроили мемориал советским воинам в Луганской Народной Республике (ЛНР), о чем стало известно в пятницу, 6 мая.

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) помогли жителям ЛНР благоустроить мемориал советским воинам, где захоронены несколько десятков красноармейцев, павших в боях при освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков. В частности, они освежили краску на постаменте, ограде, поминальных колоколах, привели в порядок прилегающую территорию. На памятных табличках постамента выбиты фамилии сельчан, погибших на фронте.

«Это все наши родственники, это наша фамилия Головань, все родственники… Дед призвался на войну в 1942-м году. Сразу прямым ходом попал в Белорусский военный округ. Там он и погиб, там он захоронен. Полгода назад мы только узнали. Защищал он Советский Союз. Все наши сельчане, хотя фронтовиков ни одного не осталось, чтут их имена», — рассказал местный житель Сергей.

В преддверии праздника у обновленного монумента устроили и раздачу георгиевских ленточек. Здесь их не видели больше восьми лет — были под запретом. Жители говорят, что обязательно придут с ними на 9 мая. Как обычно, отпраздновать вместе великую дату.

Вместе с российскими военнослужащими отдать дань памяти и уважения героям пришли и волонтеры из ЛНР. Также на месте была организована раздача гуманитарной помощи малоимущим, пенсионерам и беженцам из других населенных пунктов.

4 мая стало известно, как жители освобожденного от националистов Изюма готовятся к празднованию Дня Победы. На 9 мая в городе запланированы праздничные мероприятия, и красные флаги как раз для этого дня. После многолетних запретов националистов знамена Победы снова будут развеваться на улицах города.