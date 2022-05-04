Освобожденный от националистов Изюм готовится к празднованию Дня Победы

Жители освобожденного от националистов Изюма теперь без страха могут ходить по улицам, сообщает корреспондент «Известий» Даниил Левин, который побывал в городе. Саперы Росгвардии каждый день уничтожают неразорвавшиеся снаряды, которые ранее прилетели со стороны ВСУ. Все что нельзя вывезти, разминируют на месте так, чтобы ни одно здание в городе не пострадало.

Хозяин земельного участка Сергей обратился за помощью к российским военнослужащим. «Сильный обстрел был, потом ещё как жахнуло. Рассыпался по пути и накрыл взрыв на фоне всё», — говорит он.

Росгвардейцы аккуратно закладывают мощный заряд тротила, закрывают яму мешками с землей и отводят всех на безопасное расстояние.

Такие снаряды, выпущенные с позиций националистов, ложились едва ли не по всему городу. Украинские формирования действовали, как настоящие боевики: без разбора били по жилым домам.

«Спальный район, небольшой двор. По словам местных жителей, здесь всегда были только мирные. Никаких позиций! Но это не помешало азовцам устроить обстрел и этого дома. Снаряд попал в эту стену и разнёс практически всю квартиру после нового ремонта», — передает с места корреспондент «Известий» Даниил Левин.

По всему Изюму расставлены блокпосты. Вместе с нашими военнослужащими — бойцы ЛНР. Осматривают машины, проверяют документы. При возможном нападении за несколько минут подъезжает оперативное подразделение на бронетехнике.

«Город постепенно возвращается к мирной жители. Машин становится больше. Вот очередную останавливают для досмотра. В багажнике стареньких «Жигулей» — Знамёна Победы и российские газеты. Оказывается, водитель — новый мэр Изюма», - передает корреспондент.

На 9 мая в городе запланированы праздничные мероприятия и красные флаги как раз для этого дня. После многолетних запретов националистов знамёна Победы снова будут развеваться на улицах города.

29 апреля депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, что в Херсонской области пенсионеры и бюджетники перестали получать положенные им выплаты. Прежде сообщалось, что российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и приазовскую часть Запорожской области.

30 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к Дню Победы по 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Комментируя это решение, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Украине ветераны лишены возможности получать какие-то выплаты, пособия и так далее, поэтому обеспечить подобные выплаты — это то, что необходимо.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».