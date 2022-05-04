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В Кремле объяснили причину выплат ветеранам на освобожденных территориях Украины

В Кремле назвали долгом предоставление выплат ветеранам на освобожденных территориях Украины
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 4 мая объяснил решение российских властей о предоставлении единовременной выплаты по 10 тыс. рублей к Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.

«Ветераны войны на различных территориях Украины лишены возможности получать какие-то выплаты, пособия и так далее. Поэтому там, где это возможно сделать, тем более в преддверие Дня Победы, обеспечить подобные выплаты — это то, что необходимо, то, что является нашим долгом», — сказал Песков на брифинге.

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30 апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении соответствующих выплат.

Днем ранее бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, что в Херсонской области пенсионеры и бюджетники перестали получать положенные им выплаты.

Прежде сообщалось, что российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио. Как передавал 9 апреля корреспондент «Известий» Иван Литомин, на здании администрации в Херсоне водрузили российский флаг.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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