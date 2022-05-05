Кириенко и Пушилин поздравили ветеранов в Мариуполе

Сергей Кириенко и Денис Пушилин встретились с семьей ветеранов в Мариуполе. Степан Волошин — ветеран Великой Отечественной, Тамара Федченко — труженица тыла. Ветерану также вручили первый в Мариуполе паспорт гражданина Донецкой Народной Республики, передает телеканал «Известия». Прозвучали поздравления с наступающим Днем Победы. Ветеранов Великой Отечественной войны в ДНР осталось меньше 100.

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