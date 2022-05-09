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Акция «Бессмертный полк» состоялась в Херсонской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Акция «Бессмертный полк» и торжественное празднование Дня Победы начались в Херсоне и Каховке Херсонской области. Впервые жители освобожденных городов провели шествие в память героев Великой Отечественной войны.

Корреспонденты «Известий» Леонид Китрарь и Иван Литомин показали, как проходит празднование Дня Победы в городах области.

Мероприятия начались с военных песен. Горожане проходят по улицам с портретами родных и близких, держат в руках флаги — красные Знамена Победы и российские.

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В Херсоне поздравить горожан приехал глава администрации области Владимир Сальдо. У монумента погибшим в войне был выставлен почетный караул. Еще в конце апреля в городе зажгли Вечный огонь, отключенный Киевом в 2014 году.

Ранее сообщалось, что главной площадкой для празднования Дня Победы в освобожденном российскими войсками Херсоне стала городская Аллея Славы, где зажгли Вечный огонь и подняли Знамя Победы.

7 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Херсонская область полностью освобождена от националистов и власти Киева. Он подчеркнул, что жизнь на освобожденных территориях налаживается и «всё двигается в мирном русле».

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