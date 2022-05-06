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Турчак исключил «возврат в прошлое» для жителей Херсонской области

Турчак заверил жителей Херсонской области, что Россия с ними навсегда
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Россия пришла в Херсонскую область навсегда, но статус региона определят его жители. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет», — сказал он во время посещения Херсона.

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Турчак подчеркнул, что область, «богатая историческим наследием, богатая своими людьми», будет развиваться.

Кроме того, он отметил, что сейчас важно решить вопрос с гуманитарной помощью и подготовкой к зиме, чтобы вся городская инфраструктура, все коммунальные системы функционировали как механизм.

Ранее в этот день Турчак и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посетили Херсонскую область. На переговорах они обсудили решение важных экономических вопросов в освобожденной от националистов и Вооруженных сил Украины (ВСУ) Херсонской области.

По словам Пушилина, ДНР заинтересована в сотрудничестве с Херсоном, готова делиться опытом, помогать в налаживании мирной жизни. Турчак же отметил, что стороны договорились о создании единого логистического центра по доставке гуманитарной помощи.

28 апреля заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов исключил возвращение Херсонской области обратно под контроль Украины. Кроме того, он сообщил, что с 1 мая регион переходит на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в регионе будут в обращении и рубль, и гривна, после чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

15 марта стало известно, что граничащая с Крымом Херсонская область полностью контролируется российскими военными. Позднее, 26 марта, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что в южных регионах Украины, подконтрольных российским военным, начали формировать новые военно-гражданские администрации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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