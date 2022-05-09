Мишустин обнулил плату за газ для мемориалов Вечного огня

Председатель правительства России Михаил Мишустин в понедельник, 9 мая, подписал постановление об обнулении платы за поставки газа для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах. Соответствующая информация появилась на сайте кабинета министров.

Документ, который будет опубликован в ближайшее время, также подразумевает обнуление стоимости услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям. Поставка энергоресурса для исторических памятников объявлена безвозмездной. Данный принцип теперь официально закреплен новым постановлением правительства.

«Обнуление платы позволит не допустить ситуации, когда огонь, зажжённый в честь погибших защитников Отечества, гас из-за неуплаты или просрочки оплаты за топливо», — говорится в сообщении.

Реестр Вечных огней и Огней памяти будет вести Министерство обороны РФ.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. Документ размещен на официальном портале правовой информации 1 мая.

Отмечается, что закон разработан в целях обеспечения сохранности и бережного отношения к памяти защитников Отечества, захороненных на воинских и мемориальных сооружениях, которые включены в реестр Министерства обороны России.

Вступив в силу со дня его официального опубликования, документ позволит упростить механизм обеспечения бесплатным газом Вечных огней и Огней памяти и даст возможность обеспечить его подачу для их вечного горения любым поставщикам, а не только компании «Газпром».

По данным реестра Минобороны, на 4 марта в России в список ведомства внесены 2825 Вечных огней и Огней памяти. Как ранее отмечал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, по инициативе «Газпрома» к 70-летию Великой Победы и по сегодняшний день 1262 Огня памяти и Вечных огня обеспечиваются бесплатным газом, объем которого составляет примерно 20 млн кубометров в год. В денежном эквиваленте это составляет порядка 120 млн рублей.