Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. Документ размещен на официальном портале правовой информации 1 мая.

Отмечается, что закон разработан в целях обеспечения сохранности и бережного отношения к памяти защитников Отечества, захороненных на воинских и мемориальных сооружениях, которые включены в реестр Министерства обороны России.

Вступив в силу со дня его официального опубликования, документ позволит упростить механизм обеспечения бесплатным газом Вечных огней и Огней памяти и даст возможность обеспечить его подачу для их вечного горения любым поставщикам, а не только компании «Газпром».

Новый закон также наделяет правительство РФ правом формирования цены на газ и тарифов на услуги по его транспортировке при газоснабжении для обеспечения постоянного горения Вечных огней и периодического горения Огней памяти.

По данным реестра Минобороны, на 4 марта в России в список ведомства внесены 2825 Вечных огней и Огней памяти. Как ранее отмечал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, по инициативе «Газпрома» к 70-летию Великой Победы и по сегодняшний день 1262 Огня памяти и Вечных огня обеспечиваются бесплатным газом, объем которого составляет примерно 20 млн кубометров в год. В денежном эквиваленте это составляет порядка 120 млн рублей.

Ранее, 27 марта, вандалы, осквернившие Вечный огонь в городе Невинномысске Ставропольского края, попросили за свой поступок «извинения у всего народа». В отношении задержанных следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). Одному из несовершеннолетних позже, 31 марта, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Действия обвиняемого были квалифицированы по статье УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, группой лиц».