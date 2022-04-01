Суд в Ставрополье арестовал осквернившего Вечный огонь вандала

Суд арестовал на два месяца несовершеннолетнего вандала за осквернение Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает прокуратура региона.

«В отношении несовершеннолетнего суд согласился с позицией прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия обвиняемых были квалифицированы по статье УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, группой лиц».

Ранее, 27 марта, вандалы, осквернившие Вечный огонь в городе Невинномысске Ставропольского края, попросили за свой поступок «извинения у всего народа».

26 марта акт вандализма троих молодых людей у Вечного огня попал на камеры и быстро распространился в социальных сетях. Видео вызвало шквал негодования среди пользователей, так как вандалы справляли в Вечный огонь нужду.