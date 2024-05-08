УФСБ России вместе с контрразведкой обнаружили схрон с оружием в Авдеевке
В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) и органов военной контрразведки Центрального военного округа удалось выявить заминированный схрон с иностранным вооружением в пригороде Авдеевки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Силовикам удалось обнаружить американский ПТРК FGM-148 Javelin, два ручных противотанковых гранатомета (РПГ) Sakrat производства Швеции, 28 осколочных гранатометных ВОГов (выстрелов осколочных гранатометных), два реактивных пехотных огнемета РПО-А и 800 патронов 7,62x54.
Отмечается, что контрразведчики продолжат мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населенных пунктов в ДНР.
Ранее, 22 апреля, УФСБ России по ДНР сообщило о выявлении нескольких заминированных схронов с иностранным вооружением, которое было оставлено при отступлении из Авдеевки солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате было обнаружено: 27 гранат РГН, 41 граната Ф-1, 50 штук ВОГ 40 мм иностранного производства.
До этого, 15 марта, схрон с иностранным вооружением был обнаружен сотрудниками УФСБ по ДНР в Волновахском районе республики. В разрушенной постройке нашли американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin.