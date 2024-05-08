Реклама
Прямой эфир
Мир
Черногория экстрадирует по запросу РФ подозреваемую в мошенничестве женщину
Мир
Литва выразила готовность направить военных на Украину в учебных целях
Мир
В Панаме состоялась акция «Бессмертный полк»
Мир
Страны ЕС планируют согласовать 14-й пакет санкций против РФ
Мир
В Италии сообщили о готовящемся решении НАТО по вводу войск на Украину
Общество
На «Саур-Могиле» в ДНР развернули 300-метровую георгиевскую ленту
Наука и техника
Разработка энергоустановки для совместной с КНР лунной станции началась в РФ
Культура
Концертное агентство опровергло слухи о приезде Канье Уэста в Россию
Мир
На Украине сообщили о повреждении трех теплоэлектростанций в результате взрывов
Авто
ГИБДД объявила рейд на электросамокатчиков в Москве
Мир
В Латвии начали задерживать желающих почтить память солдат Красной армии
Мир
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Мир
Президент Румынии Йоханнис пообещал рассмотреть передачу Украине ЗРК Patriot
Мир
МИД КНР поздравил Путина с вступлением в должность президента России
Общество
Мошенники стали в полтора раза чаще обзванивать россиян в начале 2024 года
Мир
Израиль вновь открыл КПП «Керем-Шалом» для доставки гуманитарной помощи
Экономика
В МВФ заявили о разделении мира на три блока из-за геополитических проблем

УФСБ России вместе с контрразведкой обнаружили схрон с оружием в Авдеевке

0
Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) и органов военной контрразведки Центрального военного округа удалось выявить заминированный схрон с иностранным вооружением в пригороде Авдеевки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовикам удалось обнаружить американский ПТРК FGM-148 Javelin, два ручных противотанковых гранатомета (РПГ) Sakrat производства Швеции, 28 осколочных гранатометных ВОГов (выстрелов осколочных гранатометных), два реактивных пехотных огнемета РПО-А и 800 патронов 7,62x54.

Отмечается, что контрразведчики продолжат мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населенных пунктов в ДНР.

«После взятия Авдеевки мы наконец выдохнули»
Как изменилась жизнь мирных жителей после продвижения российских войск

Ранее, 22 апреля, УФСБ России по ДНР сообщило о выявлении нескольких заминированных схронов с иностранным вооружением, которое было оставлено при отступлении из Авдеевки солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате было обнаружено: 27 гранат РГН, 41 граната Ф-1, 50 штук ВОГ 40 мм иностранного производства.

До этого, 15 марта, схрон с иностранным вооружением был обнаружен сотрудниками УФСБ по ДНР в Волновахском районе республики. В разрушенной постройке нашли американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024