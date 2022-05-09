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Украинского боксера Ломаченко раскритиковали за поздравление с Днем Победы

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Украинский боксер Василий Ломаченко поздравил своих подписчиков в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

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Боксер вместе с семьей 9 мая возложил цветы у Мемориала Славы в Белгороде-Днестровском Одесской области Украины. Фотографию на фоне памятника спортсмен опубликовал на своей странице.

«Спасибо деду за Победу! С Днем Победы!» — так подписал свой пост Ломаченко.

Однако не все были рады получить эти поздравления. На спортсмена посыпались негативные комментарии со стороны некоторых украинских подписчиков.

«Василий, ты забыл георгиевскую ленту надеть еще. Странный ты человек», — написал один из подписчиков.

«Официальный день для Европы и Украины — 8 мая. Совсем не удивлен тобой», — подчеркнул еще один.

Ломаченко почтил память павших в боях солдат в Великой Отечественной войне 9 мая, в то время, как Украина, взявшая курс на отрицание общей с Россией истории, последовала примеру Европы и начала отмечать День памяти и примирения 8 мая.

В преддверии Дня Победы более 5 тыс. активистов организовали у посольств европейских государств акции, в ходе которых призвали европейские государства помнить правду о Великой Отечественной войне. Акции прошли у посольств Польши, Украины, Румынии, Болгарии, Молдавии, Латвии, Норвегии, Чехии, Словакии, Литвы, Эстонии, Македонии, Словении и Австрии. Перед зданиями установили плакаты и репродукции картин с фрагментами истории освобождения европейских городов, в том числе их столиц, от немецко-фашистских захватчиков и оккупантов.

Попытки переписать и исказить историю на Западе наблюдаются не первый год. На фоне обострившейся русофобии страны Европы сносят памятники советским воинам и запрещают памятные мероприятия.

Шествия «Бессмертного полка» в этом году были запрещены в ряде зарубежных стран: 28 апреля новость об этом пришла из США. В тот же день ее запретили и в Ирландии. 22 апреля шествие также запретили власти Эстонии.

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