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Власти Ирландии отозвали разрешение на проведение «Бессмертного полка»

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Власти Ирландии отозвали разрешение на проведение «Бессмертного полка». Об этом 28 апреля сообщили организаторы всероссийской акции.

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«У нас в Ирландии отозвано согласие на проведение шествия», — отметил на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба движения Сергей Макаров.

22 апреля власти Эстонии также запретили проводить в Таллине шествие «Бессмертного полка» в День Победы. Полиция объяснила свое решение желанием «избежать провокаций», которые были на шествиях в прошлые годы. Теперь подобные акции рассматриваются в Эстонии как поддержка российской спецоперации в Донбассе.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения.

Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых фронтовики, участвовавшие в войне.

В Москве всероссийская акция «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 15:00.

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