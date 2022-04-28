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В Москве акция «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 15:00

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Всероссийская акция «Бессмертный полк» начнется в Москве 9 мая в 15:00. Об этом журналистам заявил депутат Госдумы от «Единой России», сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

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«В рамках нашего законодательства подаются специальные официальные заявки, уже добро получено. Мы оперативно на сайте «Бессмертного полка России» размещаем информацию: где, когда, в какое время по мере поступления от официальных источников будет проходить шествие в каких городах. В Москве — в 15:00, уже известно», — цитирует Цунаеву агентство городских новостей «Москва».

По его словам, граждане могут получить всю актуальную информацию на официальном сайте движения «Бессмертный полк России».

Ранее, 26 апреля, столичный департамент транспорта сообщил, что в Москве перекроют движение на ряде улиц в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы. Ограничения будут действовать 28 апреля и 4 мая.

В частности, будут перекрыты участки улицы Тверской от Моховой улицы и до Тверского бульвара, а также от Большой Бронной до Большой Садовой улицы; участок 1-й Тверской-Ямской улицы от Большой Садовой до улицы Гашека, сообщает телеканал «360».

Также полное перекрытие будет на Большой Никитской улице от Моховой до Романова переулка, на Моховой улице от Воздвиженки до Тверской улицы и на других участках.

По разным участкам ограничения введут с 17:30 или с 22:00 до окончания мероприятий.

18 апреля Минобороны РФ сообщило, что в военном параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве в этом году примут участие 11 тыс. военных.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая. Шествие «Бессмертного полка» также пройдет в традиционном формате.

При этом в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в параде Победы военные Донецкой и Луганской народных республик, а также участники спецоперации по защите Донбасса.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 Мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых фронтовики, участвовавшие в войне.

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