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В Таллине запретили шествие «Бессмертного полка» в День Победы

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Власти Эстонии запретили проводить в Таллине шествие «Бессмертного полка» в День Победы. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявили в пресс-службе северной префектуры полиции республики.

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Также запрещена акция в годовщину переноса памятника воину — освободителю Таллина от немецких войск, известного как «Бронзовый солдат».

Полиция объяснила свое решение тем, что желает «избежать провокаций», которые были на шествиях в прошлые годы. Теперь подобные акции рассматриваются в Эстонии как оправдание российской спецоперации в Донбассе, а использование символики времен Второй мировой войны чревато конфликтами и беспорядками.

По словам главы департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, власти Эстонии до сих пор «относились к мероприятиям 9 мая толерантно», но из-за событий на Украине это отношение изменилось.

Вахер напомнил, что ранее власти Эстонии объявили о запрете проведения с 26 апреля по 10 мая любых акций с демонстрацией флагов России и СССР, советской военной формы и георгиевских ленточек. При этом гражданам не запрещается чтить память погибших воинов цветами и свечами.

В среду, 20 апреля, сообщалось, что полицейские Молдавии будут штрафовать граждан за ношение и любое другое использование георгиевской ленточки, а также символов V и Z. Начальник генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну пояснил, что запрет введен как на распространение, так и на изготовление указанной символики. Закон днем ранее подписала президент Молдавии Майя Санду.

При этом депутат парламента Молдавии Владимир Односталко заявил, что считает данный запрет позорным, так как для большинства молдаван георгиевская лента является важным символом. Тогда же Партия социалистов Молдавии раскритиковала решение парламента запретить георгиевскую ленту, назвала это «одним из самых позорных шагов нынешней власти» республики и заявила, что оспорит принятие этого закона.

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