Кто ж его посадит: зачем эстонцам новый памятник «лесным братьям»

В деревне Мынисте (Выруский уезд) на юге Эстонии 22 августа состоится торжественная церемония открытия нового памятника «лесным братьям» — членам националистического подполья, действовавшего на территории Прибалтики в послевоенные годы. Свидетели тех лет вспоминают, что в своей борьбе с советской властью «братья» не чурались откровенного бандитизма. Сейчас в Прибалтике эти зверства вспоминать не принято, а те, кто вспоминает, могут оказаться зачислены в «агенты влияния Москвы». Подробности — в материале «Известий».

Коллективный портрет «героев»

Монумент в Мынисте представляет собой деревянную скульптуру, изображающую трех человек, которые несут на руках женщину с эстонским флагом в руках. В основу идеи памятника, который разместится на территории мемориального комплекса «Эстонский дом», легло творчество «лесного брата» Хуго Стурма. Инициаторами создания объекта стали две организации — «Союз бывших эстонских лесных братьев» и «Общество сломанного василька» (занимающееся «увековечением памяти жертв советских репрессий»). Власти не возражали. Представить памятник общественности планировалось еще минувшей весной, но церемония была отложена из-за коронавируса.

В современной Эстонии «лесные братья», они же «национальные партизаны», признаны героями на официальном уровне. При этом не отрицается, что движение «лесных братьев» в Эстонии возникло еще летом 1941 года — сразу после вступления на эстонскую землю гитлеровской армии. Один из наиболее известных их «подвигов» — убийство советского моряка Евгения Никонова, попавшего в августе 1941-го в руки членов подготовленного гитлеровцами эстонского отряда «Эрна» и зверски ими замученного. Никонов погиб, но не открыл палачам информации о расположении и численности войск Красной армии, за что впоследствии был удостоен звания Героя Советского Союза.

Фото: commons.wikimedia.org «Лесные братья»

Впоследствии немцы стали привлекать этих «повстанцев» к службе в частях вспомогательной полиции и возложили на них карательные функции: массовые убийства евреев и «неблагонадежных» осуществлялись во многом силами местных добровольцев. Эстонские полицаи активно использовались немцами и за пределами собственно Эстонии. В последнее время в РФ были рассекречены документы, свидетельствующие о преступлениях эстонских карателей на территории Псковской области, где они нещадно уничтожали целые села с их обитателями. Так, одним из задокументированных злодеяний эстонцев стала трагедия деревни Ланева Гора, где в 1943 году были жестоко убиты как минимум 57 человек. Эстонцы же зверствовали и в деревне Моглино под Псковом, где был устроен концлагерь — там массово уничтожали советских военнопленных и мирное население.

Впоследствии многие из этих палачей оказались в рядах 20-й гренадерской дивизии СС, сформированной гитлеровцами из числа этнических эстонцев. После разгрома Германии многие из бывших военнослужащих этой дивизии, а также экс-члены полицейских организаций «Омакайтсе» и «Кайтселийт» начали вновь уходить в леса и создавать банды. Изначально они орудовали на территории всей Эстонии, однако затем передислоцировались в южные уезды (Пярну, Вильянди, Тарту, Выру).

Фото: nationaalarchief.nl Гренадеры батальона СС «Нарва»

Крупнейшая организация эстонских «лесных братьев» называлась «Союз вооруженной борьбы» (Relvastatud Võitluse Liit) и наиболее активно действовала в 1946–1949 годах. Но в отличие от их литовских собратьев эстонским «национальным партизанам» не удалось организовать централизованное управление всеми своими силами. Как правило, отряды обычно численностью по 10–15 человек были предоставлены сами себе, действуя по своему усмотрению обособленно от других.

«Убил не менее 100 человек»

Памятник в Мынисте — не первый в Эстонии объект подобного рода. Так, 17 августа 2020 года в деревне Луулупе на острове Сааремаа открыли памятник «лесному брату» Эльмару Ильпу и его отряду «Летучая смерть». В церемонии приняли участие представители вооруженных сил государства. На открытии монумента присутствовал и тогдашний спикер рийгикогу (парламента) Хенн Пыллуаас — член радикально-националистической Консервативной народной партии Эстонии, ныне выдвинутый ею в президенты государства. Он назвал Ильпа с соратниками «борцами за свободу, роль которых до сих пор недооценивается». Пыллуаас патетически воскликнул: «Лесные братья» и позднее диссиденты, вся эта тема, их борьба, цель и идеи рассматривались слишком мало и с некоторым налетом стыда. Они наши герои!»

Примечательно, что в июне 2011 года Сааремааский музей отказался проводить презентацию вышедшей тогда книги «Эльмар Ильп. Кровь на моих руках», поскольку посчитал концепцию этого произведения «неприемлемой». По словам директора музея Олава Пести, его смутил уже текст аннотации на обложке книги: В 1945–1950 годах Сааремаа терроризировал «лесной брат» Эльмар Ильп, которого многие до сих пор считают большим борцом за свободу. В действительности же он был самым зверским разбойником, садистом и серийным убийцей, который когда-либо ходил по эстонской земле. Одному из своих соратников Ильп признался, что, по его подсчетам, он убил не менее 100 человек». Пести по этому поводу с возмущением заявил, что книга исказила образ Ильпа — на самом деле тот, дескать, «отправлял на тот свет только представителей советской власти, совершавших преступления против местных жителей».

Фото: Facebook/Saaremaa Muinsuskaitse Selts

Но вот у людей, черпавших сведения об Эльмаре Ильпе из рассказов родственников, об этом человеке совсем другое мнение. «Твари. Дед мой, ныне покойный, воевал на Сааремаа. Рассказывал про этих уродов, мол, трусливые были ужасно. Нападали всегда на безоружные машины, обозы. Грабили сельские кассы, магазины, почты (там выплачивали пенсии). Убивали председателей совхозов, колхозов, и это они называли борьбой с советской властью. То, что эти председатели обычно были из местных эстонцев, — об этом не принято говорить, так как не вяжется с «линией партии капиталистов», — рассказывает уроженец Таллина Александр Тиганик.

Публицист Аллан Хантсом добавляет, что зачастую люди Ильпа своих жертв, прежде чем убить, избивали, пытали, мучили, а трупы обливали бензином и поджигали. «Отца известной эстонской актрисы и писательницы Хелле Лаас, учившего сааремааских детей игре на музыкальных инструментах, бандиты убили прямо на глазах его домочадцев. Официально известно примерно о 40 вооруженных нападениях банды Ильпа и 100 ее жертвах. Хотя их вполне могло быть и больше — кто знает, сколько останков скрывают под собой мхи сааремааских лесов?» — вопрошает Хантсом.

Кровь на руках

В Прибалтике эстонские «братья» были самыми малочисленными — максимум 500 человек (плюс несколько тысяч сочувствующих, помогавших информацией, едой и кровом). Соответственно, и жертв у них было меньше всего — 891 человек, в том числе 447 активистов советских и партийных органов, крестьян, получивших землю в результате проведенной советской властью земельной реформы, а также членов их семей, 295 бойцов отрядов народной самозащиты, 52 сотрудника правоохранительных органов и 47 военнослужащих. В Литве такие же «братья» убили более 25 тыс. человек (в том числе около 1000 детей до 16 лет и 50 младенцев), в Латвии — до 3 тыс. человек.

Фото: commons.wikimedia.org/Bundesarchiv Каунасское гетто. 1941 год

В Эстонии, как и в других странах Балтии, в рамках проводимой там официальной исторической политики всячески стараются «развести» германских нацистов и «лесных братьев» — делая вид, будто между ними нет ничего общего. Поэтому в Эстонии пока что побаиваются открыто ставить памятники тем, кто воевал в составе гитлеровской армии. Такой монумент был открыт в 2004 году на воинском кладбище в местечке Лихула, но вскоре, к негодованию радикальных националистов, убран по распоряжению тогдашнего премьер-министра Юхана Партса. Впрочем, 1 октября 2016 года в местечке Лаупа (центральная Эстония) в местной основной школе состоялась торжественная церемония открытия бронзового бюста бывшему унтершарфюреру СС Харальду Нугисексу, скончавшемуся двумя с половиной годами ранее.