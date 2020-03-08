Марш обреченных: в Эстонии погибли тысячи русских солдат
Предстоятель Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Евгений отслужил панихиду на братском кладбище Северо-Западной армии в таллинском микрорайоне Копли — в память о похороненных в этом месте солдатах армии Юденича. На фоне пышных празднеств в честь 102-й годовщины независимости Эстонии поминальная служба осталась незаметной. Но именно бойцы Юденича фактически гарантировали государственность Эстонии — только чтобы умереть от болезней, холода и голода при издевательском отношении со стороны местных властей. Историю армии Юденича в Эстонии вспоминали «Известия».
Молча отступали
Независимая Эстония была провозглашена 24 февраля 1918 года на землях Эстляндской губернии бывшей Российской империи. С самого начала новому государству пришлось вести ожесточённую борьбу за свое существование. Одним из противников была Советская Россия, имевшая свои виды на Эстляндию — одно время красные контролировали две трети территории. Кроме Советов, угрозой были и немцы, в ходе Первой Мировой войны успевшие оккупировать большую часть Прибалтики и намеревавшиеся создать на этой территории вассальное государство. Даже после поражения в войне и свержения кайзера немцы не торопились уходить из региона. Ландсвер («силы самообороны») под командованием генерала Рюдигера фон дер Гольца должен был обеспечить создание прогерманского режима.
Митрополит Таллиннский и Всея Эстонии Евгений на месте бывшего кладбища в Копли, Таллинн, 23 февраля 2020 года
С другой стороны, у Эстонии нашлись могущественные союзники. В первую очередь, державы Антанты, поспешившие признать независимость стран Балтии. Великобритания отправила на помощь Латвии и Эстонии свой флот. Но на стороне эстонцев с большевиками сражалась и белая Северо-Западная армия под руководством генерала Николая Юденича. Юденич был сторонником идеи великой, единой и неделимой России и рассчитывал на содействие всё той же Антанты. Требуемую помощь он получил лишь на условиях признания независимости Финляндии и Эстонии — и вынужден был с этим согласиться. 11 августа 1919 года под давлением англичан при армии было создано Северо-Западное правительство, подтвердившее государственный суверенитет Эстонии. Юденич вошёл в это правительство в качестве военного министра.
Наступление Северо-Западной армии на Петроград поначалу развивалось успешно и к середине октября подразделения Юденича вышли на подступы к городу — к Пулковским высотам. Однако коммунисты сумели подтянуть подкрепления — и к концу ноября Красная армия прижала войска Юденича к границам Эстонии. Стало понятно, что борьба на этом направлении белыми проиграна. 14 ноября Юденич срочно телеграфирует эстонскому главнокомандующему Йоахиму Лайдонеру (бывшему подполковнику русской армии):
Лайдонер ответил, что по поводу эвакуации беженцев белые сначала должны договориться с эстонским правительством. Там по этому поводу началась дискуссия — звучали предложения вовсе не допускать войска Юденича в Эстонию. Наконец, после проволочек, 15 ноября разрешение все же было получено.
Николай Юденич и Александр Родзянко с офицерами штаба Северо-Западной Армии
По данным штаба Северо-Западной армии, 19 ноября на довольствии находились 101 648 человек, в том числе военнопленные, служащие железной дороги, почты и различных других служб, рабочие мастерских, возницы, семьи солдат, беженцы. Переход людей Юденича на эстонскую территорию происходил медленно и трудно. Эстонцы находили нежелательным присутствие у себя большой массы русских солдат. Знаменитый писатель Александр Куприн, служивший в Северо-Западной армии поручиком, свидетельствовал:
Ходили страшные слухи, проверить достоверность которых уже не представляется возможным.
«Скверные дни»
16 ноября генерал-майор вооруженных сил Эстонии Александер Тыниссон договорился с Юденичем о том, что отступившие на западный берег реки Нарова русские воинские части переходят в оперативное подчинение эстонской 1-й дивизии.
«Тыниссону должны были подчиняться также тыловые части Северо-Западной армии. Наряду с тыловыми частями, на западный берег было разрешено перебраться членам семей военных и беженцам. Отступающим на территорию Эстонии тыловым частям Северо-Западной армии отвели практически не заселённый участок в лесу в районе деревни Мустйыэ, где Тыниссон посоветовал русским строить землянки. Поначалу командование 1-й дивизии не стало разоружать тыловые части белых, опасаясь, вероятно, возможных столкновений», — пишет современный эстонский историк Рейго Розенталь.
Команда тяжелых пулеметов Балтийского полка на позиции около деревни Манновка
По словам Розенталя, пропускать вооруженные части Северо-Западной армии вглубь эстонской территории считалось нежелательным. «Возможно, командование 1-й дивизии сознательно шло на то, чтобы, измотав части белых в лесах в районе Мустйыэ, сделать их более покладистыми и обеспечить тем самым сдачу оружия без сопротивления. Не исключено и то, что Тыниссон при размещении тыловых частей Северо-Западной армии руководствовался также личными антипатиями, поскольку "не терпел ... русских и их порядки"», — свидетельствует историк.
В итоге эстонцы поставили людей Юденича под жёсткий контроль. 29 ноября 1919 года морской министр Северо-Западного правительства контр-адмирал Константин Пилкин записывает в своём дневнике:
Уже на следующий день Пилкин пишет: «Скверные дни! И на улице плохо, и дела плохи. По квартирам офицеров делаются обыски. Отбирается оружие. Есть приказ полиции или коменданта о снятии погон, кокард и т. п. Запрещено печатать бюллетени армии в нашей газете. Эстонские газеты полны ругани. Дело ясно: Эстония желает заключить мир с большевиками. Наша армия ей мешает, и ее надо уничтожить. Для этого все средства хороши».
Журналист Генрих Гроссен так описывал переход людей Юденича в Эстонию:
«Иду бить эстонцев»
Печальная участь постигла не только бывших военнослужащих, но и русских гражданских беженцев, ушедших из России вместе с войсками Юденича. Происходили поистине дикие вещи. В секретном докладе командования Северо-Западной армии констатировалось:
Советский историк Николая Коронатовский в 1929 году писал, что эстонские власти решили определить бывших белогвардейцев на принудительные работы — их отправили валить лес. «Заработная плата устанавливалась в зависимости от количества выполненной работы. При условии, что большинство из мобилизованных было физически слабым после перенесенных болезней, норма суточной выработки редко достигалась, а отсюда и заработок сводился к нулю. Что касается артелей из чиновников и офицеров, не приспособленных к физической работе, то их положение было гораздо хуже. (...) В бараках была ужасная грязь, масса насекомых-паразитов, холод, сырость. Баня была редкостью, стирка белья и мыло — мечтою», — отмечал Коронатовский.
Закладка Георгиевской часовни на Братском кладбище воинов Северо-Западной армии в Копли, Таллинн
Дошло до того, что, по свидетельству Пилкина, люди Юденича из ненависти к эстонцам начали перебегать к красным — и контр-адмирал, по его словам, относился к подобным поступкам с пониманием. Один из беглецов, до того примерный унтер-офицер, оставил на прощание записку: «Не могу больше переносить унижения родины, иду бить эстонцев».
По различным оценкам, в конце 1919-го — первой половине 1920 года от инфекций, в основном — от различных форм тифа, умерло от 8 до 12 тысяч «северо-западников». Не ясно, включены ли в это число беженцы. Несчастных зачастую содержали зимой под открытым небом или в неотапливаемых бараках, которые их обитатели сравнивали с гробами. У людей не было хорошей одежды и им приходилось довольствоваться обносками. Современные эстонские историки при оценке тех событий стараются, естественно, поменьше сгущать краски. Тот же Рейго Розенталь пытается переложить ответственность за трагедию на самих русских — дескать, их охватила апатия, они стали плевать на выполнения нормы гигиены, а потому и умирали массово от тифа. Отрицает он и существование концлагерей, куда помещали людей Юденича.
Впрочем, и Розенталь вынужден признать: «Нельзя считать этичным шаг командования 1-й дивизии, поместившего тысячи людей в мороз в лесу. Непонятно также, из каких соображений затягивался пропуск в Эстонию скопившихся к востоку от Нарвы беженцев. Несомненно, измотанные таким образом люди были более подвержены болезням».
Панихида на месте захоронения воинов Северо-западной Армии Юденича в Таллинне, 23 февраля 2020 года
Неудивительно, что многие из беженцев и солдат потянулись назад в Советскую Россию — уж лучше к коммунистам, чем терпеть такие мучения! К 21 марта 1920-го в Россию ушло около 20 тысяч человек, причем эстонцы грабили их при прохождении границы, отбирая одежду и личные вещи. Эстония еще 2 февраля заключила с большевиками мир в Тарту и после этого солдаты Юденича окончательно превратились в обузу. В ходе этих переговоров большевики, кстати, отдали Эстонии некоторые исконные русские земли, в том числе города Ивангород и Печоры, возвращенные в состав РСФСР в 1944 году. Сейчас правящие эстонские политики имеют наглость требовать от России эти города обратно.