В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы

Полицейские Молдавии будут штрафовать граждан за ношение и любое другое использование запрещенных георгиевской ленты и символов V и Z. Это распространяется на День Победы и остальное время. Закон вступил в силу 20 апреля, заявил в среду на брифинге начальник генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.

«Граждане должны соблюдать закон, он един для всех. Полиция будет реагировать на любое нарушение со стороны любого гражданина во всех ситуациях», — заявил Чернэуцяну.

Власти Молдавии ввели полный запрет на изготовление, сбыт, распространение, использование в публичном пространстве и хранение для этих же целей георгиевских лент. Такое решение было принято в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Все, кто нарушит данный закон, будут оштрафованы: физические лица — от $245 до $490 или общественные работы, чиновники — от $490 до $980, юридические лица — от $490 до $1630.

Ранее в этот же день активисты из разных районов Молдавии собрались возле парламента республики в Кишиневе в знак протеста против цензуры и запрета георгиевской ленты. Акция собрала десятки граждан.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который запрещает демонстрацию символики, используемой российскими войсками. К ним относятся георгиевская лента, а также символы Z и V. Она пояснила, что введение закона не помешает почтить память павших героев, а георгиевской ленточке и подобным символам, по мнению Санду, «место в мусорном ведре истории».

Ранее депутаты Молдавии одобрили поправку к Кодексу о правонарушениях, которая запрещает «символику и атрибутику, пропагандирующие действия военной агрессии, военные преступления и преступления против человечности».

А вице-спикер парламента Молдавии Михай Попшой заявил, что 9 Мая георгиевскую ленту будут носить те, «кто поддерживает спецоперацию России на Украине», уточняет портал Point.

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление Санду о георгиевской ленте. Политик напомнил о незавидной судьбе противников георгиевской ленточки. По его словам, многие враги этого символа воинской славы уже попали в «мусорное ведро истории».

Как полагает Пушков, отмечает «Газета.Ru», Санду следует «быть поосторожнее» в высказываниях в адрес России и ее символов, учитывая то, что Молдавии нечем платить за российский газ.

При этом депутат парламента Молдавии Владимир Односталко заявил, что считает данный запрет позорным, так как для большинства молдаван георгиевская лента является важным символом. Тогда же Партия социалистов Молдавии раскритиковала решение парламента запретить георгиевскую ленту, назвала это «одним из самых позорных шагов нынешней власти» республики и заявила, что оспорит принятие этого закона.