Митинг против запрета георгиевской ленты начался у парламента Молдавии

Активисты из разных районов Молдавии собрались возле парламента республики в Кишиневе в знак протеста против цензуры и запрета георгиевской ленты. Акция собрала десятки граждан, сообщает 20 апреля «РИА Новости».

В руках у митингующих плакаты против цензуры. «Мы помним — мы гордимся», — написано на одном из них. Активисты закрыли рот масками и шарфами, отмечая таким образом ограничение свободы слова в стране.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который запрещает демонстрацию символики, используемой российскими войсками. К ним относятся георгиевская лента, а также символы Z и V. Она пояснила, что введение закона не помешает почтить память павших героев, а георгиевской ленточке и подобным символам, по мнению Санду, «место в мусорном ведре истории».

Ранее депутаты Молдавии одобрили поправку к Кодексу о правонарушениях, которая запрещает «символику и атрибутику, пропагандирующие действия военной агрессии, военные преступления и преступления против человечности».

А вице-спикер парламента Молдавии Михай Попшой заявил, что 9 мая георгиевскую ленту будут носить те, «кто поддерживает спецоперацию России на Украине», уточняет портал Point.

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление Санду о георгиевской ленте. Политик напомнил о незавидной судьбе противников георгиевской ленточки. По его словам, многие враги этого символа воинской славы уже попали в «мусорное ведро истории».

Как полагает Пушков, отмечает «Газета.Ru», Санду следует «быть поосторожнее» в высказываниях в адрес России и ее символов, учитывая то, что Молдавии нечем платить за российский газ.

При этом депутат парламента Молдавии Владимир Односталко заявил, что считает данный запрет позорным, так как для большинства молдаван георгиевская лента является важным символом. Тогда же Партия социалистов Молдавии раскритиковала решение парламента запретить георгиевскую ленту, назвала это «одним из самых позорных шагов нынешней власти» республики и заявила, что оспорит принятие этого закона.